لبنان

مبادرة عسكرية–مدنية: تجهيز المستشفيات والسيارات الإسعافية في الجنوب والنبطية

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:47
Doc-P-1441346-638985558674596768.jpeg
Doc-P-1441346-638985558674596768.jpeg photos 0
باشرت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش، بتوزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من المستشفيات الحكومية، وتجهيز سيارات إسعاف عائدة لبلديات ومراكز للدفاع المدني في محافظتَي الجنوب والنبطية، على أن تُستكمل عملية التوزيع خلال الأسابيع القادمة.
تأتي هذه المبادرة بهدف تأمين المساعدات للقطاع الطبي والمساهمة في تلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمواطنين على جميع الأراضي اللبنانية، لا سيّما في البلدات الحدودية الجنوبية.
