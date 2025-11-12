مبادرة عسكرية–مدنية: تجهيز المستشفيات والسيارات الإسعافية في الجنوب والنبطية

Advertisement

باشرت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش، بتوزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من ، وتجهيز سيارات إسعاف عائدة لبلديات ومراكز للدفاع المدني في محافظتَي الجنوب والنبطية، على أن تُستكمل عملية التوزيع خلال الأسابيع .تأتي بهدف تأمين المساعدات للقطاع الطبي والمساهمة في تلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمواطنين على جميع الأراضي ، لا سيّما في البلدات الحدودية الجنوبية.