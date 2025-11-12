22
لبنان
مبادرة عسكرية–مدنية: تجهيز المستشفيات والسيارات الإسعافية في الجنوب والنبطية
Lebanon 24
12-11-2025
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشرت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش، بتوزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من
المستشفيات الحكومية
، وتجهيز سيارات إسعاف عائدة لبلديات ومراكز للدفاع المدني في محافظتَي الجنوب والنبطية، على أن تُستكمل عملية التوزيع خلال الأسابيع
القادمة
.
تأتي
هذه المبادرة
بهدف تأمين المساعدات للقطاع الطبي والمساهمة في تلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمواطنين على جميع الأراضي
اللبنانية
، لا سيّما في البلدات الحدودية الجنوبية.
لبنان
فيات
تابع
