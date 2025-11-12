إقفال المدارس في هذه الأيام

Advertisement

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة الإدارية رقم 77/م/2025 تاريخ 12/11/2025 ، المتعلقة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة لمناسبة عيد استقلال ، استنادا إلى المرسوم رقم 15215/2005 والى مذكرة رقم 37/2025 .وبناء على ما تقدم تقفل يوم الإثنين الواقع فيه 24/11/2025 كل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، كما تقفل يوم السبت الواقع فيه 22/11/2025 كل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة التي تدرس في خلال هذا اليوم .