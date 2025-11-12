Advertisement

لبنان

إقفال المدارس في هذه الأيام

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:07
Doc-P-1441366-638985606201327611.jpeg
Doc-P-1441366-638985606201327611.jpeg photos 0
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة الإدارية رقم 77/م/2025 تاريخ 12/11/2025 ، المتعلقة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة لمناسبة عيد استقلال لبنان ، استنادا إلى المرسوم رقم  15215/2005  والى مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم 37/2025  .
وبناء على ما تقدم تقفل يوم الإثنين الواقع فيه 24/11/2025 كل المدارس  والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، كما تقفل يوم السبت الواقع فيه 22/11/2025 كل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة التي تدرس في خلال هذا اليوم .
 
