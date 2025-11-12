Advertisement

لبنان

الاتحاد الماروني العالمي: لبنان يجب أن يبقى في ضمير أبنائه في الوطن والاغتراب

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:49
أكد الاتحاد الماروني العالمي ومقره واشنطن في بيان، "ضرورة أن يبقى لبنان في ضمير كل أبنائه الوطن الأم وقبلة الأنظار ومكان الحج من جهة لكي يستمر المتحدرون بنقل صورته للأجيال القادمة وابقاء الدعم والالتفاف حوله في كل ظرف وآن".
ولفت الى أنه "في هذه الظروف، التي تسمح بالتواصل اليومي والمسهل بواسطة وسائل النقل والاتصالات، وبينما تتدافع أفواج المفتشين عن أماكن جديدة لاستثمار النبوغ وفتح مجالات العمل، لا بد أن يبقى للمنتشرين الحق بالتأثير على ادارة البلد وملاحقة الطاقم السياسي الذي يتعهدها، ومن هنا وجوب اشتراكهم بانتخاب نواب الأمة في مراكز اقامتهم حول العالم. فبلدنا كان دوما ومنذ عهد فينيقيا نقطة انطلاق للطاقات المنتجة والتي تعيد تغذيته بالمداخيل والاستثمارات بشكل مستمر وليس فقط عند الجاجة وسيبقى كذلك وهي رأس مال مهم يجب اشراكها في القرار الذي يتحكم بمصير البلاد ورسم مستقبلها، من هنا فإننا نشدد على ما يلي:

دعوة اللبنانيين لتسجيل اسمائهم في اللوائح الخاصة وتطوير هذه الآلية لتسهيل عملية التسجيل
اتخاذ الحكومة القرار الملائم لفتح مراكز اقتراع حول العالم للسماح للمنتشرين بالمشاركة في عملية الاقتراع بشكل سهل ومستدام
اعتماد اللوائح الأساسية لمكان التسجيل (لوائح الشطب) أساسا للدائرة الانتخابية
استمرار العمل بالقانون الذي يسمح بانتخاب كل نواب الأمة ال128 نائبا وليس قانون الستة المجحف".
 

ودعا الاتحاد "كافة اللبنانيين المنتشرين حول العالم والموارنة منهم بشكل خاص، للتعبير عن رأيهم بالمشاركة في العملية الانتخابية والاستمرار بدعم بلدهم والمساهمة بتنظيم ادارته ليكون رائدا في مجال الربط بين جناحيه المقيم والمغترب ومثالا للعالم أجمع في هذا المجال".
لبنان

