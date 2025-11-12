Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار

Lebanon 24
12-11-2025 | 12:13
A-
A+

Doc-P-1441433-638985717618273125.jpg
Doc-P-1441433-638985717618273125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب مارك ضو، وقد عرضا الأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
 

كذلك، استقبل قائد الجيش مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
 
 
مواضيع ذات صلة
مفتي صور استقبل قائد اليونيفيل: لا تعافٍ للبنان دون إعادة الإعمار وعودة الأهالي
lebanon 24
13/11/2025 03:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
lebanon 24
13/11/2025 03:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي حاصبيا بحث مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الأوضاع وتحديات الأهالي المعيشية
lebanon 24
13/11/2025 03:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفير كندا
lebanon 24
13/11/2025 03:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

زيد محمد بكار زكريا

محمد بكار زكريا

زيد محمد بكار

رودولف هيكل

قائد الجيش

محمد بكار

زيد محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2025-11-12
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24