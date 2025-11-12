عطل يطال خدمات "أوجيرو".. وبيانٌ عاجل من "ألفا"

أعلنت هيئة " " عبر حسابها على منصة "آكس"، مساء الأربعاء، أنَّ "عطلاً طرأ على كوابل رئيسية في منطقة صور - الجنوب ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

Advertisement

وذكرت الهيئة أن "فرقها الفنية تعملُ على إصلاح العطل بالسُّرعة القصوى".

بدورها، أعلنت شركة "ألفا" أن العطل الطارئ الذي طال الكوابل الخاصة بـ"أوجيرو"، أدى إلى تأثر خدمات التي تقدمها ألفا في المنطقة ومحيطها.