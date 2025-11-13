Advertisement

لبنان

إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
13-11-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1441621-638986205190031469.jpg
Doc-P-1441621-638986205190031469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ بدء الأزمة المالية في لبنان أي في نهاية عام 2019 ولغاية اليوم، تعمد المصارف إلى عمليات صرف جماعية للموظفين بهدف التخفيف من مصاريفها التشغيلية عبر إقفال فروع لها والتقليص من عدد كوادرها. وفي هذا السياق، أفيد مؤخرا ان بنك "ميد" قرر صرف أكثر من 150 موظفاً دفعة واحدة وإقفال 9 فروع إضافية ما سيُفقد مئات العائلات مصدر رزقها. 
Advertisement
 
وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة موظفي المصارف ابراهيم باسيل إن "ما حصل في بنك "ميد" كان بمثابة مُفاجأة بالنسبة لنا"، مضيفا: "كنا نتوقع صرف موظفين وإقفال فروع ولكن بعد إقرار قانون الفجوة المالية وليس قبل ذلك".
 
وأوضح باسيل في حديث لـ"لبنان 24" انه "توجد لجنة نقابية داخل كل مصرف لمتابعة أوضاع الموظفين ولكن لغاية الآن لم يتقدم أحد من المصروفين من بنك "ميد" بشكوى وبالتالي لا يُمكننا التدخل"، ولفت إلى ان "الموظفين أمام خيارين إما ان يتم نقلهم إلى فرع ثانٍ أو ان يقبضوا تعويضا ماليا".
 
وتابع: "نحن ضد عمليات الصرف وما يهمنا ان  يُعطى الموظف تعويضا ماليا عادلا وإذا كان راضيا فنحن كنقابة لا دور لنا".
 
ولفت باسيل إلى ان "المصروفين من بنك "ميد" هم بحدود الـ 100 موظف وليس 150 كما تردد"، وتابع قائلا: " لقد أبلغنا بأن التعويضات ستُعطى للموظفين المصروفين بحسب سنوات الخبرة بين سنة وسنتين إضافة إلى تأمين استشفائي لمدة عام".
 
وأشار إلى ان "مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يخضع لتعديلات سوف يطرحها مجلس النواب ونحن يهمنا قانون الفجوة المالية لأنه مرتبط بقانون تنظيم المصارف والذي لا يصبح نافذا إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية".
 
وشدد باسيل على ان "موظفي القطاع المصرفي يعيشون خوفا كبيرا ولا يعلمون أي مصرف سيستمر ومن سيُقفل أبوابه او يندمج مع مصرف آخر"،  لافتا إلى ان "عدد موظفي المصارف أصبح 12 ألف موظف بعدما كان عددهم في عام 2019 أي قبل الأزمة المالية نحو 23 ألف موظف، أي ان أكثر من 40 بالمئة من الموظفين غادروا القطاع".
 
وتابع باسيل:"هذه كارثة بالنسبة لنا ونحن لا نعرف ما سيكون مصير الموظفين"،  مشيرا إلى "انه منذ بدء الأزمة المالية ولغاية اليوم خسرت المعاشات قيمتها بأكثر من 75 بالمئة".
 
وشدد باسيل على ان "وضع موظفي المصارف كارثي وهم بعد مرور 6 أعوام على الأزمة لا يعرفون ما ينتظرهم"، مشيرا إلى انه "مع إطالة الأزمة المالية ستلجأ المصارف إلى تخفيف الأعباء وأسهل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال إقفال فروع وصرف الموظفين".
 
واعتبر انه "إذا لم ترد أموال المودعين ولم يتم توقيع عقد العمل الجماعي مع موظفي المصارف فلن تعود الثقة بالمصارف".
 
وأكد باسيل وجود اجحاف كبير يلحق بالمصروفين خلال الأزمة، بفعل لجوء عدد من المصارف إلى تسديد التعويضات بناءً على المادة 50 من قانون العمل، بحيث يتمّ احتساب التعويض على أساس الراتب الأخير، والذي يتراوح بين 9 و14 مليون ليرة، مضروبًا ما بين 3 إلى 12 شهرًا، بحيث لا يتجاوز التعويض 200 مليون ليرة، أو 2000 دولار.
 
في المحصلة لا بد من الإشارة إلى ان عدد فروع المصارف التجارية في لبنان تراجع من 1090 فرعًا في بداية الأزمة المالية إلى 710 فروع أي تمّ إقفال نحو 280 فرعاً، وبالتالي تحوّل في السنوات الأخيرة العمل في الوظيفة التي كانت تُعتبر "الوظيفة الحلم" للعديد من اللبنانيين جراء التقديمات والتسهيلات التي تميزت بها سابقا، إلى كابوس يؤرق من يعمل فيها.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"بنك ميد" يقفل 8 فروع ويقلص عدد موظفيه
lebanon 24
13/11/2025 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
lebanon 24
13/11/2025 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب المقاطعة.. ستاربكس تغلق فروعًا وتسرّح موظفين
lebanon 24
13/11/2025 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شلل شبه كامل في ناسا.. تسريح جماعي للموظفين
lebanon 24
13/11/2025 13:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

قانون إعادة هيكلة المصارف

قانون تنظيم

لبنان 24

ابراهيم

ليون لي

الفجوة

يون لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2025-11-13
05:52 | 2025-11-13
05:42 | 2025-11-13
05:28 | 2025-11-13
05:13 | 2025-11-13
05:02 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24