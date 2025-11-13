الخازن بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية التعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية

Advertisement

استقبل الوزير السابق وعميد المجلس العام وديع الخازن في دارته اليوم، وزيرة والعمل في الجمهورية العربية الدكتورة هند عبود قبوات ترافقها مستشارتها للشؤون الإنسانية الدكتورة هُدى الأتاسي، في زيارة وديّة، تم خلالها عرض للعلاقات الأخوية بين وسوريا وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإجتماعية والإنسانية.الخازنوأثنى الوزير الخازن خلال اللقاء على" الجهود التي تبذلها قبوات في خدمة الإنسان والمجتمع" ، مؤكّدًا على "أهمية العمل التضامني والتنسيق الدائم بين البلدين في التي تمسّ الإنسان العربي وكرامته، لاسيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلّب تضافر الجهود الرسمية والأهلية".قبواتوعبّرت الوزيرة قبوات عن" تقديرها الكبير لما يمثّله الوزير الخازن من دور وطني جامع"، مشيدةً ب"مواقفه الثابتة في الدفاع عن العيش المشترك، وتعزيز الحوار والانفتاح بين مختلف المكوّنات والعربية".وفي ختام اللقاء، شدّد الطرفان على" ضرورة ترسيخ العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا، وتفعيل التعاون الإنساني والاجتماعي لما فيه خير الشعبين الشقيقين" .