24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخازن بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية التعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية
Lebanon 24
13-11-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل الوزير السابق وعميد المجلس العام
الماروني
وديع الخازن في دارته اليوم، وزيرة
الشؤون الاجتماعية
والعمل في الجمهورية العربية
السورية
الدكتورة هند عبود قبوات ترافقها مستشارتها للشؤون الإنسانية الدكتورة هُدى الأتاسي، في زيارة وديّة، تم خلالها عرض للعلاقات الأخوية بين
لبنان
وسوريا وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإجتماعية والإنسانية.
Advertisement
الخازن
وأثنى الوزير الخازن خلال اللقاء على" الجهود التي تبذلها
الوزيرة
قبوات في خدمة الإنسان والمجتمع" ، مؤكّدًا على "أهمية العمل التضامني والتنسيق الدائم بين البلدين في
القضايا
التي تمسّ الإنسان العربي وكرامته، لاسيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلّب تضافر الجهود الرسمية والأهلية".
قبوات
وعبّرت الوزيرة قبوات عن" تقديرها الكبير لما يمثّله الوزير الخازن من دور وطني جامع"، مشيدةً ب"مواقفه الثابتة في الدفاع عن العيش المشترك، وتعزيز الحوار والانفتاح بين مختلف المكوّنات
اللبنانية
والعربية".
وفي ختام اللقاء، شدّد الطرفان على" ضرورة ترسيخ العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا، وتفعيل التعاون الإنساني والاجتماعي لما فيه خير الشعبين الشقيقين" .
مواضيع ذات صلة
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
13/11/2025 13:05:41
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
13/11/2025 13:05:41
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
13/11/2025 13:05:41
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البريطاني: مستمرون بدعم لبنان في مجالات الحماية الاجتماعية والمساواة
Lebanon 24
السفير البريطاني: مستمرون بدعم لبنان في مجالات الحماية الاجتماعية والمساواة
13/11/2025 13:05:41
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية
اللبنانية
الماروني
الجمهوري
السورية
جمهورية
الوزيرة
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتحاد الأفران والمخابز يعلن تأجيل مؤتمره الصحافي حول إجازات العمل للعمال السوريين
Lebanon 24
اتحاد الأفران والمخابز يعلن تأجيل مؤتمره الصحافي حول إجازات العمل للعمال السوريين
06:01 | 2025-11-13
13/11/2025 06:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
Lebanon 24
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
05:52 | 2025-11-13
13/11/2025 05:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير على جسر المدفون وسقوط إصابات!
Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير على جسر المدفون وسقوط إصابات!
05:42 | 2025-11-13
13/11/2025 05:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة
Lebanon 24
المقداد: الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة
05:28 | 2025-11-13
13/11/2025 05:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)
05:13 | 2025-11-13
13/11/2025 05:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:01 | 2025-11-13
اتحاد الأفران والمخابز يعلن تأجيل مؤتمره الصحافي حول إجازات العمل للعمال السوريين
05:52 | 2025-11-13
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
05:42 | 2025-11-13
بالفيديو: حادث سير على جسر المدفون وسقوط إصابات!
05:28 | 2025-11-13
المقداد: الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة
05:13 | 2025-11-13
بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)
05:02 | 2025-11-13
ينشط في الزلقا... سقوط لص دراجات بقبضة ''الأمن''
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24