Advertisement

لبنان

الخازن بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية التعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1441650-638986240381172650.jpg
Doc-P-1441650-638986240381172650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الوزير السابق وعميد المجلس العام الماروني وديع الخازن في دارته اليوم،  وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية الدكتورة هند عبود قبوات ترافقها مستشارتها للشؤون الإنسانية الدكتورة هُدى الأتاسي، في زيارة وديّة، تم خلالها عرض للعلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإجتماعية والإنسانية.
Advertisement

الخازن
وأثنى الوزير الخازن خلال اللقاء على" الجهود التي تبذلها الوزيرة قبوات في خدمة الإنسان والمجتمع" ، مؤكّدًا على "أهمية العمل التضامني والتنسيق الدائم بين البلدين في القضايا التي تمسّ الإنسان العربي وكرامته، لاسيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلّب تضافر الجهود الرسمية والأهلية".

قبوات 
وعبّرت الوزيرة قبوات عن" تقديرها الكبير لما يمثّله الوزير الخازن من دور وطني جامع"، مشيدةً  ب"مواقفه الثابتة في الدفاع عن العيش المشترك، وتعزيز الحوار والانفتاح بين مختلف المكوّنات اللبنانية والعربية".

وفي ختام اللقاء، شدّد الطرفان على" ضرورة ترسيخ العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا، وتفعيل التعاون الإنساني والاجتماعي لما فيه خير الشعبين الشقيقين" .
مواضيع ذات صلة
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
13/11/2025 13:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
lebanon 24
13/11/2025 13:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/11/2025 13:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البريطاني: مستمرون بدعم لبنان في مجالات الحماية الاجتماعية والمساواة
lebanon 24
13/11/2025 13:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

اللبنانية

الماروني

الجمهوري

السورية

جمهورية

الوزيرة

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2025-11-13
05:52 | 2025-11-13
05:42 | 2025-11-13
05:28 | 2025-11-13
05:13 | 2025-11-13
05:02 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24