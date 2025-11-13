Advertisement

لبنان

في طرابلس.. جلود كلاب مسلوخة مرمية عند سوق القمح

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:40
عُثر صباح اليوم على جلود كلاب مسلوخة مرمية عند مدخل سوق القمح في طرابلس، في مشهد أثار الصدمة والاستنكار بين الأهالي، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى التدخل السريع وفتح تحقيق عاجل، لتحديد ملابسات الحادثة والكشف عن مصدر هذه الجلود.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24