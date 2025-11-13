في طرابلس.. جلود كلاب مسلوخة مرمية عند سوق القمح

Advertisement

عُثر على جلود كلاب مسلوخة مرمية عند مدخل سوق القمح في ، في مشهد أثار الصدمة والاستنكار بين الأهالي، وفق ما أفادت به مندوبة " ".ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى التدخل السريع وفتح تحقيق عاجل، لتحديد ملابسات الحادثة والكشف عن مصدر هذه الجلود.