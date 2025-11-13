Advertisement

لبنان

سلام تسلم التقرير السنوي لرئاسة الجمهورية لعام 2024

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:17
تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير،  التقرير السنوي لأعمال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عن العام 2024، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع المرتقبة.
وتناول اللقاء المبادرات الجارية لخفض استهلاك الكهرباء في القصر الجمهوري وتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية، إلى جانب مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل خبرات التي يجري إعدادها مع عدد من الإدارات والمؤسسات داخل لبنان وخارجه، فضلًا عن أطر التعاون القائم مع الجامعة اللبنانية في مجالات إدارية متعددة.
 
