عن الإنتخابات.. ماذا قالت "الوفاء للمقاومة"؟

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد وبمشاركة الأعضاء، حيث تناولت الكتلة عددًا من السياسية والنيابية المتعلقة بلبنان وفلسطين والمنطقة.وأكّدت الكتلة في بيان، تحية إجلال وعهد لمواصلة النهج المقاوم، موجهة هذه التحية إلى أرواح الشهداء الأبرار في يوم شهيد (11/11)، مجددةً عزمها على النهوض بلبنان ليبقى حرًا مستقلاً، عصيًا على الاحتلال والوصايات، ومقاومًا لكل المؤامرات الرامية لسحبه إلى النفق ، بدعم الإدارة الأميركية الراعية للعدوان.كما جددت الكتلة التحية والعهد لأهل الوطنيين الشرفاء، الذين يلتزمون السيادة الوطنية ولا يبدّلون مواقفهم تحت الضغوط أو المصالح الفئوية. وأكدت أن شرف الملتزمين بنهج يقتضي دائمًا إدانة العدو والتصدي لعدوانه وسياساته الإرهابية.إلى ذلك، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها، استمرارها في مواجهة المخاطر المرتبطة بالسياسات الداعمة للعدوان والتي تمهّد للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضحت أن أولى الأولويات الوطنية هي قيام الدولة بمسؤولياتها في حماية اللبنانيين من الاعتداءات المستمرة، بما يشمل الإعتداء على المدنيين وتدمير الممتلكات وخروقات اتفاق وقف النار، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود المتاحة مع رعاة وقف النار لضبط تفلت العدو ووقف اعتداءاته.كما دانت الكتلة المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان وابتزاز شعبه، مؤكدة أهمية حماية السيادة الوطنية وعدم الاستجابة للوصاية المالية التي تهدد الاستقرار والدستور والقوانين . وأشارت إلى تمسكها بالقوانين الدستورية، رافضة أي تعديل أو مساس بصيغة العيش المشترك أو قانون الانتخاب دون التوافق الميثاقي، ومشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم وفق القانون النافذ، ورفض أي محاولة لتغيير هذا القانون بما يخالف مصلحة البلاد.وعبرت الكتلة عن استنكارها للحملات المغرضة ضد رئيس المجلس النيابي ، مشيدة بدوره الوطني في ضمان إجراء الانتخابات وتطبيق القانون الانتخابي، ومؤكدة التزامها بالتعاون مع دولة الرئيس وكتلة التنمية والتحرير للحفاظ على التوازن الوطني ورفض أي محاولات لعزل المكوّنات الأساسية في لبنان.