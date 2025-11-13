Advertisement

لبنان

إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:03
عقد في السرايا جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، معلنًا أن اللجنة المكلّفة بإعادة الإعمار "توصلت إلى ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويضات استنادًا إلى التمويل المتاح"، مع البدء بـ"ترميم الأبنية المتضررة إنشائيًا وإعطاء الأولوية لإصلاح الأبنية المتضررة جزئيًا". وأكد أن اللجنة "ستستكمل اجتماعاتها".

وفي ما يتصل بالوظيفة العامة، أشار وزير الإعلام إلى "إعادة إعطاء ساعات إضافية" بهدف تحسين إنتاجية الموظفين "لتقديم إنتاجية أكبر شرط ضبط هذه الساعات".

كما أُعلن "تعيين عادل الشباب كمدير عام جديد لوزارة الصناعة".

وبشأن الاستحقاق الانتخابي، أوضح مرقص أنه كانت هناك "خشية من أن يعود التعديل على قانون الانتخاب في مجلس النواب متأخرًا مع مهلة التسجيل الموضوعة"، كاشفًا عن اقتراح "بأن يتقدّم المغتربون بطلبات تسجيل بعد انتهاء المهلة".
