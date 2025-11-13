Advertisement

لبنان

مطر: نريد موازنة لا ترهق اللبنانيين و المطلوب عقلانية في الأرقام

Lebanon 24
13-11-2025 | 13:22
أوضح النائب إيهاب مطر، في منشور عبر منصة "أكس"، أنه شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة حيث بدأت مناقشة مشروع الموازنة المقترح من الحكومة، على أن تُستكمل دراسة موادها الأسبوع المقبل مع إمكانية إدخال تعديلات عند الحاجة.
وشدّد مطر على ضرورة إعداد موازنة لا تزيد الأعباء الضريبية على اللبنانيين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب نقاشاً "جدياً وواقعياً" يأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن، مع تفاقم الأزمات التي تثقّل كاهله يوماً بعد يوم.
 
