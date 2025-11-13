مطر: نريد موازنة لا ترهق اللبنانيين و المطلوب عقلانية في الأرقام

Advertisement

أوضح النائب ، في منشور عبر منصة "أكس"، أنه شارك في اجتماع والموازنة حيث بدأت مناقشة مشروع الموازنة المقترح من الحكومة، على أن تُستكمل دراسة موادها الأسبوع المقبل مع إمكانية إدخال تعديلات عند الحاجة.وشدّد مطر على ضرورة إعداد موازنة لا تزيد الأعباء الضريبية على اللبنانيين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب نقاشاً "جدياً وواقعياً" يأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن، مع تفاقم الأزمات التي تثقّل كاهله يوماً بعد يوم.