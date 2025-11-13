Advertisement

لبنان

روابط التعليم الرسمي: الرواتب تنهار والمطالب إلى الواجهة

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1441970-638986749516967427.jpg
Doc-P-1441970-638986749516967427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت روابط التعليم الرسمي جولاتها على الكتل النيابية، فالتقى وفدها يوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025 النائب تيمور جنبلاط. وعرض الوفد الانهيار المعيشي الذي أصاب الأساتذة بعد تآكل الرواتب، وسلّم مذكرة تطالب بدمج التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور ضمن مناقشة الموازنة.
Advertisement

جنبلاط أكد دعمه الكامل لمطالب الأساتذة وتعهد بمتابعة الملف مع المعنيين.

كما زار الوفد كتلة "لبنان القوي"، حيث أكد النائب أسعد ضرغام وقوف التكتل إلى جانب حقوق المعلمين، داعيًا الروابط إلى استكمال جولاتها.

وانتقدت الروابط مشروع زيادة التعويضات العائلية، معتبرة أنه يخالف القوانين المرعية، وشددت على أن حقوق الأساتذة ليست قابلة للمساومة.
 
مواضيع ذات صلة
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
lebanon 24
14/11/2025 01:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تستقبل رابطة أساتذة التعليم الثانوي: شراكة لتعزيز المدرسة الرسمية
lebanon 24
14/11/2025 01:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": حماية التعليم الرسمي ضرورة وطنية لضمان مستقبل الأجيال
lebanon 24
14/11/2025 01:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
14/11/2025 01:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب تيمور جنبلاط

تيمور جنبلاط

أسعد ضرغام

حسين ال

جنبلاط

تيمور

ضرغام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:39 | 2025-11-13
16:31 | 2025-11-13
16:21 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
15:56 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24