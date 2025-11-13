روابط التعليم الرسمي: الرواتب تنهار والمطالب إلى الواجهة

Advertisement

واصلت روابط التعليم الرسمي جولاتها على الكتل النيابية، فالتقى وفدها يوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025 . وعرض الوفد الانهيار المعيشي الذي أصاب الأساتذة بعد تآكل الرواتب، وسلّم مذكرة تطالب بدمج التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور ضمن مناقشة الموازنة.أكد دعمه الكامل لمطالب الأساتذة وتعهد بمتابعة الملف مع المعنيين.كما زار الوفد كتلة " القوي"، حيث أكد النائب وقوف التكتل إلى جانب حقوق المعلمين، داعيًا الروابط إلى استكمال جولاتها.وانتقدت الروابط مشروع زيادة التعويضات العائلية، معتبرة أنه يخالف القوانين المرعية، وشددت على أن حقوق الأساتذة ليست قابلة للمساومة.