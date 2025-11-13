التهديدات بضربة اسرائيلية واسعة النطاق ضد حزب الله جدية

كتب معروف الداعوق في" اللواء": كشف مصدر رسمي ان التهديدات بضربة اسرائيلية واسعة النطاق ضد ، في حال استمر بمحاولات التهرب من تنفيذ اتفاق وقف النار وتجاهل الالتزام بالقرار١٧٠١، واعادة التسلح وتكوين قوته من جديد ، جديّة وليست من باب التهويل، وقد تبلغها اهل السلطة، من قبل اكثر من موفد ومبعوث عربي ودولي ، في الاسابيع الماضية، وجرى ابلاغ الحزب بفحواها مباشرة، مع التشديد على ضرورة الاخذ بها ، والتعاطي معها بواقعية وتعقل، تجنباً لمخاطرها وتداعياتها التدميرية. ولم يفصح المصدر عن موعد محدد تبلغته الدولة ، لتوجيه الضربة الاسرائيلية المحكى عنها ضد الحزب، مع ان الضربات والاعتداءات الاسرائيلية على ، لم تتوقف ومستمرة ولكنه توقع تنفيذها في غضون اسابيع معدودة، استنادا لفحوى الرسائل التي تبلغها اهل السلطة ، مشددا على انه بامكان الحزب تجنب الضربة، في حال استوعب الرسالة التي حملت في طياتها، بما يمكن تسميته بالشروط المشددة، تبدأ من اعلان الحزب عن انضوائه بالدولة ، والتقيد بقراراتها ، ووضع ما يملكه من اسلحة تحت سلطتها، تنفيذا، لقرار الحكومة بحصر السلاح غير الشرعي، وسلاح الحزب تحديدا ، والتحول لحزب سياسي كسائر الاحزاب الاخرى .

واكد المصدر ، ان مسؤولية تحرير الاراضي المحتلة، ووقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان ، والاهتمام بكل ما ينتج عن هذا العدوان، يبقى من مسؤولية وحدها وبالتكاتف ودعم من كل اللبنانيين ، وهي منكبة على القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الفاعلة والمؤثرة، عربياً وعالمياً لمساعدة لبنان ولانهاء هذا .

وتوقع المصدر ان تؤخذ التحذيرات المنقولة للحزب من اكثر من جهة، وملاحظات الدولة بعين الاعتبار، لان جميع الابواب اصبحت موصدة امام الحزب للتشبث بسلاحه، وبات التعاطي مع الامر الواقع ، وتسليم هذا السلاح للدولة، وإلقاء مسؤولية مواجهة الاحتلال وتداعياته المدمرة على عاتقها، اقصر الطرق واسلمها لتفادي تنفيذ هذه التهديدات الاسرائيلية ونتائجها الكارثية.