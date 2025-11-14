Advertisement

لبنان

قرار مرتقب لمصرف لبنان وهذه مفاعيله

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-11-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1442057-638987066574242249.jpg
Doc-P-1442057-638987066574242249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحافية ان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات جديدة عقب زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة "الإرهاب" بيروت، من شأنها ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان، وانه يتم التحضير لمشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين من 10 آلاف دولار إلى ألف دولار. 
Advertisement
في هذا الإطار، اعتبر خبير مالي عبر "لبنان 24" ان "الإتجاه حاليا هو العمل على فرض قيود على عمليات التحويل بحيث تصبح سهلة بالنسبة للمصارف ومُعقدة بالنسبة للشركات المالية والتحويل الإلكتروني"، مشيرا إلى ان "الهدف من ذلك دفع المواطنين للعودة إلى النظام المصرفي حيث هناك مراقبة أكبر للتحويلات". 
وحذر من ان " تقييد التحويلات المالية قد يحرّك السوق السوداء والتحويلات غير النظامية"، مُعتبرا ان هذا الإجراء سيُتخذ بسبب عدم تطبيق لبنان الإجراءات المالية المطلوبة منه من قبل المجموعة الدولية لإخراجه من اللائحة الرمادية وبالتالي سيضطر لتطبيقها الآن". 
ورأى ان "تخفيض المبلغ المصرّح عنه لدى الصرافين من 10 آلاف دولار إلى ألف دولار هو من ضمن عمليات التقييد والتشدد لأن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى للتحويلات"، مشيرا إلى ان "كل هذه الخطوات ستعود بالمنفعة على الشركات الخاصة والصرافين وشركات تحويل الأموال التي ستجد مخرجا لتحويل الأموال بطريقة غير نظامية وهي لن تفيد الاقتصاد اللبناني بل ستنعكس سلبا عليه."
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
قرار مرتقب لمصرف لبنان: رقابة على كل ألف دولار .. وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده
lebanon 24
14/11/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
lebanon 24
14/11/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
lebanon 24
14/11/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ لمصرف لبنان... ماذا أعلن فيه؟
lebanon 24
14/11/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

وزارة الخزانة

مصرف لبنان

كريم سعيد

لبنان 24

الرمادي

بيروت

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2025-11-14
05:39 | 2025-11-14
05:37 | 2025-11-14
05:35 | 2025-11-14
05:21 | 2025-11-14
05:00 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24