لبنان

انفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة حداثا

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:31
انفجرت قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل بسبب حريق اندلع في مكب للنفايات، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
مواضيع ذات صلة
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
14/11/2025 12:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير صاروخ من مخلفات العدوان في بلدة عدلون ــ محلة الحارتية
lebanon 24
14/11/2025 12:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذيفة على أطراف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
14/11/2025 12:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيترون... إنفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوّ بأحد المواطنين
lebanon 24
14/11/2025 12:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء بنت جبيل

لبنان 24

بنت جبيل

إسرائيل

لبنان

دوان

جبيل

