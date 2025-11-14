"اليونيفيل": الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تُشكل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان

صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي:

في تشرين الأول، قام حفظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه الجيش بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 من الأراضي غير متاحة للشعب اللبناني.أبلغت اليونيفيل الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور.في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة. وأكد المسح أن جزءًا من الجدار يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضًا. أما الجدار الجديد بين ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق.إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار رقم 1701 ولسيادة وسلامة أراضيه. ونكرر الدعوة إلى القوات لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من كافة المناطق الواقعة شماله.