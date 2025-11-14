Advertisement

لبنان

"اليونيفيل": الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تُشكل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:17
Doc-P-1442223-638987304094724738.jpg
Doc-P-1442223-638987304094724738.jpg photos 0
 صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي:
في تشرين الأول، قام حفظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني.
أبلغت اليونيفيل الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور.
 
في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة. وأكد المسح أن جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضًا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق.
 
إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. ونكرر الدعوة إلى القوات الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من كافة المناطق الواقعة شماله.
 
 
 
الإسرائيلية

مجلس الأمن

متر مربع

جنوب غرب

جنوب شرق

إسرائيل

