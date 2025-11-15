Advertisement

لبنان

حزب لبناني مشارك في "بخ السم"

"خاص لبنان24"

15-11-2025 | 01:15
كشفت مصادر سياسية متابعة معلومات جديدة تشير الى ان المقصود من كلام رئيس الجمهورية عن الذين يزورون الولايات المتحدة و"يبخون السم" هم  مسؤولون وكوادر في اميركا تابعون لاحد الاحزاب، حيث يعمدون الى كتابة تقارير مهينة بحق الرؤساء الثلاثة في لبنان وبشكل خاص الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري. كما ينقل زوار الولايات المتحدة من "الحزب" نفسه جوا مشابها. 
واشارت المصادر الى ان رسالة عضوي الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب تستند الى هذه التقارير والى لقاءات مع شخصيات من "الحزب" نفسه.
المصادر اسفت لهذا التعاطي المدمر وغير اللائق بحق مسؤولي لبنان، وقارنت بين الاشادة التي تأتي من الخارج  الى الرئيس عون واخرها من فرنسا والسعودية بعد ما كان ترامب اشاد بالرئيس عون في كلمته في الكنيست، وبين ما وصفته"بالثرثرة" اللبنانية بهدف الاذية والاستئثار.
وكانت المصادر نفسها  كشفت لـ" لبنان 24" ان "الكلام الذي أُطلقه رئيس الجمهورية حول "بخ السموم" كان المقصود به ايضا أحد النواب "التغييريين" الذي ينقل أجواء لبنانية إلى جهات أميركية هو على تنسيق دائم معها".
