حزب لبناني مشارك في "بخ السم"

كشفت مصادر سياسية متابعة معلومات جديدة تشير الى ان المقصود من كلام رئيس الجمهورية عن الذين يزورون و"يبخون السم" هم مسؤولون وكوادر في اميركا تابعون لاحد الاحزاب، حيث يعمدون الى كتابة تقارير مهينة بحق الرؤساء الثلاثة في وبشكل خاص الرئيسين جوزاف عون ونبيه . كما ينقل زوار الولايات المتحدة من "الحزب" نفسه جوا مشابها.واشارت المصادر الى ان رسالة عضوي الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود الى الرئيس تستند الى هذه التقارير والى لقاءات مع شخصيات من "الحزب" نفسه.المصادر اسفت لهذا التعاطي المدمر وغير اللائق بحق مسؤولي لبنان، وقارنت بين الاشادة التي تأتي من الخارج الى الرئيس عون واخرها من فرنسا والسعودية بعد ما كان اشاد بالرئيس عون في كلمته في الكنيست، وبين ما وصفته"بالثرثرة" بهدف الاذية والاستئثار.وكانت المصادر نفسها كشفت لـ" " ان "الكلام الذي أُطلقه رئيس الجمهورية حول "بخ السموم" كان المقصود به ايضا أحد النواب "التغييريين" الذي ينقل أجواء لبنانية إلى جهات أميركية هو على تنسيق دائم معها".