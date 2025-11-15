Advertisement

لبنان

نواب "التغيير" في مأزق كبير

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:15
تتحدث مصادر متابعة لأجواء نواب التغيير عن "بلبلة" في أوساطهم عقب تدني نسبة المغتربين المسجلين للمشاركة في الانتخابات النيابية عام 2026.
 
وتقول المصادر إنَّ نواب "التغيير" يُعولون جداً على مشاركة المغتربين مثلما حصل عام 2022، لكن تراجع نسبة المشاركة بشكلٍ كبير دليل على أنّ الاندفاعة ليست واردة وكأن الثقة باتت معدومة.


لذلك، أصبح عدد من نواب "التغيير" في مأزق كبير في حال لم يكن للمغتربين صوتٌ وازن، الأمر الذي يؤثر على حظوظهم ويقلص كتلتهم داخل البرلمان.
