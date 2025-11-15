نواب "التغيير" في مأزق كبير

تتحدث مصادر متابعة لأجواء نواب التغيير عن "بلبلة" في أوساطهم عقب تدني نسبة المغتربين المسجلين للمشاركة في الانتخابات النيابية عام 2026.

وتقول المصادر إنَّ نواب "التغيير" يُعولون جداً على مشاركة المغتربين مثلما حصل عام 2022، لكن تراجع نسبة المشاركة بشكلٍ كبير دليل على أنّ الاندفاعة ليست واردة وكأن الثقة باتت معدومة.