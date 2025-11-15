Advertisement

لبنان

من يدعم التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة المحامين غداً؟

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:31
دعا التيار الوطني الحر  الى الاقتراع  للمحامي الاستاذ وسيم بو طايع المرشح لعضوية نقابة المحامين التي ستجري الاحد ١٦ تشرين الثاني.
كما أعلن دعمه للمحامي الاستاذ ايلي بازرلي لمركز نقيب المحامين.
التيار الوطني الحر

نقابة المحامين

التيار الوطني

نقيب المحامين

ايلي بازرلي

مركز نقيب

بو طايع

