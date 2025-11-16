بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن

صدر عن مكتب اللواء البيان الآتي: بعيد عودته من العاصمة ، التي أجرى فيها محادثات مع رئيس الحكومة اليونانية ونظيره اليوناني ورئيس أساقفة أثينا وسائر ، دخل الوزير منسى المستشفى لإجراء فحوصات طبية إثر شعوره بتوعّك خفيف. ويوضح المكتب أن الوزير بصحة جيدة والحمد لله، ويشكر جميع من اطمأنّ إليه، ويعرب عن امتنانه لمحبتهم وعاطفتهم.

Advertisement