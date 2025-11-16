Advertisement

لبنان

بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن

Lebanon 24
16-11-2025 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1442975-638989252345958293.jpg
Doc-P-1442975-638989252345958293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى البيان الآتي: بعيد عودته من العاصمة اليونانية أثينا، التي أجرى فيها محادثات مع رئيس الحكومة اليونانية ونظيره اليوناني ورئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، دخل الوزير منسى المستشفى لإجراء فحوصات طبية إثر شعوره بتوعّك خفيف. ويوضح المكتب أن الوزير بصحة جيدة والحمد لله، ويشكر جميع من اطمأنّ إليه، ويعرب عن امتنانه لمحبتهم وعاطفتهم.
Advertisement
 
كان موقع "لبنان 24" قد أشار في خبر خاص الى تعرض وزير الدفاع الى وعكة صحية في اليونان
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
lebanon 24
17/11/2025 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
lebanon 24
17/11/2025 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
lebanon 24
17/11/2025 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط أرضاً.. تعرّض مسن لوعكة صحية في طرابلس
lebanon 24
17/11/2025 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

مكتب وزير الدفاع

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

ميشال منسى

اليونانية

مكتب وزير

لبنان 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-16
16:18 | 2025-11-16
15:21 | 2025-11-16
15:02 | 2025-11-16
15:00 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24