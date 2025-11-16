18
لبنان
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
Lebanon 24
16-11-2025
|
14:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مكتب
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
البيان الآتي: بعيد عودته من العاصمة
اليونانية
أثينا
، التي أجرى فيها محادثات مع رئيس الحكومة اليونانية ونظيره اليوناني ورئيس أساقفة أثينا وسائر
اليونان
، دخل الوزير منسى المستشفى لإجراء فحوصات طبية إثر شعوره بتوعّك خفيف. ويوضح المكتب أن الوزير بصحة جيدة والحمد لله، ويشكر جميع من اطمأنّ إليه، ويعرب عن امتنانه لمحبتهم وعاطفتهم.
كان
موقع "
لبنان 24
"
قد أشار في خبر خاص الى تعرض
وزير الدفاع
الى وعكة صحية في اليونان
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-11-16
16/11/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان بحث مع فعاليات عكارية شؤونًا حياتية وخدماتية
Lebanon 24
سليمان بحث مع فعاليات عكارية شؤونًا حياتية وخدماتية
16:18 | 2025-11-16
16/11/2025 04:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل اسرائيل في العديسة.. والجيش يتدخل
Lebanon 24
توغل اسرائيل في العديسة.. والجيش يتدخل
15:21 | 2025-11-16
16/11/2025 03:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة على بلدة المنصوري.. من هو المستهدف؟
Lebanon 24
غارة على بلدة المنصوري.. من هو المستهدف؟
15:02 | 2025-11-16
16/11/2025 03:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تخاف من "حزب الله جديد".. صحيفة من تل أبيب تتحدث!
Lebanon 24
إسرائيل تخاف من "حزب الله جديد".. صحيفة من تل أبيب تتحدث!
15:00 | 2025-11-16
16/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
