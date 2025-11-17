عن إصلاح النظام المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية.. هذا ما قاله جابر



وجاءت تصريحات جابر خلال لقائه وفدين من Goldman Sachs International وMorgan Stanley، المشاركين في الذي يُعقد في ، حيث استعرض جهود لاستقطاب الاستثمارات وتحسين صورة السوق المحلي. أكد أن الوزارة خطت خطوات أساسية لإعادة ترتيب وضعها المالي، من خلال تحقيق التوازن في الموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة في السابق.وجاءت تصريحات جابر خلال لقائه وفدين من Goldman Sachs International وMorgan Stanley، المشاركين في الذي يُعقد في ، حيث استعرض جهود لاستقطاب الاستثمارات وتحسين صورة السوق المحلي.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة لإصلاح النظام المصرفي، بما في ذلك إقرار ، وقانون إعادة الانتظام المصرفي، بالإضافة إلى العمل على قانون المالية المتوقع إقراره قبل نهاية العام، مع الإشارة إلى أن التجاذبات السياسية قد تؤثر على توقيت ومقدار إقراره.



وأشار الوزير أيضًا إلى التعامل الإيجابي مع حاملي سندات اليوروبوند، مؤكدًا حرص الحكومة على معالجة هذا الملف. كما توقف عند الوضعين السياسي والأمني، موضحًا أن عدم الاستقرار الأمني يحول دون تقديم توقعات دقيقة للأوضاع المالية، لكنه شدد على تصميم لبنان دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال جهود حثيثة وسياسات واقعية تعزز هذا التوجه.