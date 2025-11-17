Advertisement

عن إصلاح النظام المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية.. هذا ما قاله جابر

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:40
أكد وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة خطت خطوات أساسية لإعادة ترتيب وضعها المالي، من خلال تحقيق التوازن في الموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة في السابق.
وجاءت تصريحات جابر خلال لقائه وفدين من Goldman Sachs International وMorgan Stanley، المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يُعقد في بيروت، حيث استعرض جهود لبنان لاستقطاب الاستثمارات وتحسين صورة السوق المحلي.
 
وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة لإصلاح النظام المصرفي، بما في ذلك إقرار قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة الانتظام المصرفي، بالإضافة إلى العمل على قانون الفجوة المالية المتوقع إقراره قبل نهاية العام، مع الإشارة إلى أن التجاذبات السياسية قد تؤثر على توقيت ومقدار إقراره.

وأشار الوزير أيضًا إلى التعامل الإيجابي مع حاملي سندات اليوروبوند، مؤكدًا حرص الحكومة على معالجة هذا الملف. كما توقف عند الوضعين السياسي والأمني، موضحًا أن عدم الاستقرار الأمني يحول دون تقديم توقعات دقيقة للأوضاع المالية، لكنه شدد على تصميم لبنان على استعادة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال جهود حثيثة وسياسات واقعية تعزز هذا التوجه.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24