Advertisement

لبنان

بري يتوسّط لتوحيد الحزب القومي والاجواء غير مشجعة

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1443468-638990426225764461.jpg
Doc-P-1443468-638990426225764461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": منذ فترة سرت في الأوساط السياسية والإعلامية معلومات مفادها أن الرئيس نبيه بري أطلق وساطة ترمي إلى توحيد الحزب السوري القومي الاجتماعي بجناحيه، مركز الروشة برئاسة ربيع بنات وأسعد حردان وقيادته الموقتة في منطقة الرميلة. وعلى الأثر، برز السؤال: ما الذي دفع بري في هذا التوقيت إلى الاعتناء بتوحيد الحزب الذي مضى على افتراق جناحيه نحو أربعة أعوام؟ 
Advertisement
ليست المرة الأولى يضع بري ثقله في محاولة منه لتوحيد الحزب الحليف، أو على الأقل لإيقاف التصارع بين جناحيه. أن "مهمة الوساطة" تتجاوز التوحيد الصعب، لتقف عند حدود السعي إلى إبرام تفاهمات انتخابية تطمح إلى جمع الفريقين وتمنع الآخرين، وخصوصاً الخصوم، من الاستفادة من هذا التشتت، على غرار ما حصل في تجربتي الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرتين. فمن المعلوم أن كل جناح سمّى مرشحيه في وجه مرشحي الجناح الآخر، وخصوصاً في مناطق نفوذهما التاريخية في المتن والكورة. وكانت النتيجة أن خسر كلاهما فرصة الفوز بأي مقعد أو مجلس بلدي، للمرة الأولى منذ الانتخابات الأولى التي جرت بعد تطبيق اتفاق الطائف عام 1992.
وعلى هذا الأساس، كلف بري معاونه السياسي علي حسن خليل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تنفيذ المهمة. ووفق معلومات، فإن الرجلين قاما معاً بزيارة أولية لمركز الروشة ثم لمقر حردان. وقد ارتكز خطاب موفدي بري إلى هذه المهمة على ثلاث قواعد:
الأولى، أن المرحلة صعبة ودقيقة للغاية، والهجمة على "المحور" ضارية، ولا مقبولية لأي ذرائع تبرر عدم الاتفاق بينهما انتخابياً.
الثانية، أن التفاهم الانتخابي، إن أبرم، من شأنه أن يعيد بث الروح والحيوية في صفوف القوميين الذين آثروا الانسحاب والانكفاء.
الثالثة، أن التفاهم إياه يمهد لإعادة البحث جدياً في توحيد الحزب.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن نتائج جولة الوساطة لم تكن مشجعة بالقدر الكافي، ومع ذلك لا يبدو أن بري وبو صعب قد قطعا الرجاء.
مواضيع ذات صلة
مبادرة جديدة لتوحيد "الحزب القومي"
lebanon 24
18/11/2025 11:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يقود جهودا لتوحيد "القومي"
lebanon 24
18/11/2025 11:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحزب السوري القومي الاجتماعي: الجيش خطّ أحمر
lebanon 24
18/11/2025 11:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحزب القومي: إعادة الودائع مسؤولية وطنية
lebanon 24
18/11/2025 11:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

علي حسن خليل

الياس بو صعب

اتفاق الطائف

نائب رئيس

نبيه بري

منذ فترة

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2025-11-18
04:12 | 2025-11-18
04:00 | 2025-11-18
03:57 | 2025-11-18
03:46 | 2025-11-18
03:41 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24