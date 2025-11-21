"الاحزاب" تفرمل عملها الانتخابي وتترقب

Advertisement

لاحظت اوساط سياسية متابعة ان بعض الاحزاب التي اطلقت في الاسابيع الماضية ماكيناتها وبدأت اجتماعاتها مع مسؤولي الحملات الانتخابية والكوادر، فرملت حركتها وتراجعت في موضوع اعلان الترشيحات.وبحسب الاوساط فان مرد هذا الأمر الى ان هذه الاحزاب ارتأت التمهل ومتابعة التطورات بانتظار ما قد سيحصل في الاسبوعين المقبلين على اعتبار انهما يحددان مصير الاستحقاق فاما التأجيل او ابقائه في موعده، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.