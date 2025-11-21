Advertisement

لبنان

"الاحزاب" تفرمل عملها الانتخابي وتترقب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-11-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1444859-638993103831152245.jpg
Doc-P-1444859-638993103831152245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لاحظت اوساط سياسية متابعة ان بعض الاحزاب التي اطلقت في الاسابيع الماضية ماكيناتها الانتخابية وبدأت اجتماعاتها مع مسؤولي الحملات الانتخابية والكوادر، فرملت حركتها وتراجعت في موضوع اعلان الترشيحات.
Advertisement
وبحسب الاوساط فان مرد هذا الأمر الى ان هذه الاحزاب ارتأت التمهل ومتابعة التطورات بانتظار ما قد سيحصل في الاسبوعين المقبلين على اعتبار انهما يحددان مصير الاستحقاق فاما التأجيل او ابقائه في موعده، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ترقب لجلسة الاثنين النيابية وعون يدعو المنتشرين إلى الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي المقبل
lebanon 24
21/11/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابياً.. العين على "رجل أعمال"
lebanon 24
21/11/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأحزاب أطلقت ماكيناتها الانتخابيّة... وسلام يدعم"التغييريين"
lebanon 24
21/11/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعامة مارونيّة ثلاثية في "الماراتون الانتخابي"
lebanon 24
21/11/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

بانت

لاوس

ماكي

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24