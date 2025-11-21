الخازن وضع إكليل على ضريح فؤاد شهاب في غزير

Advertisement

وضع النائب فريد بإسم الجمهورية عند الساعة العاشرة اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل شهاب في ،بحضور ممثل العميد وسام الراسي ، رئيس بلدية غزير كريستوف ، رئيس واعضاء مؤسسة فؤاد شهاب على وقع لحن الخلود التي عزفته ثلة من موسيقى .وعند الحادية عشرة والنصف وضع وزير الاتصالات شارل الحاج إكليلا من الزهر على ضريح الوزير الراحل سليم تقلا في زوق مكايل وعزفت ثلة من موسيقى الجيش اللبناني لحن الخلود بحضور ممثل قائد الجيش ، الوزير السابق يوسف سلامة ، رئيس البلدية الياس بعينو اضافة الى مخاتير البلدة واعضاء وعدد من الاهالي .