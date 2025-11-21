Advertisement

لبنان

الخازن وضع إكليل على ضريح فؤاد شهاب في غزير

Lebanon 24
21-11-2025
وضع النائب فريد الخازن بإسم الجمهورية اللبنانية عند الساعة العاشرة اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب في غزير ،بحضور ممثل قائد الجيش العميد وسام الراسي ، رئيس بلدية غزير كريستوف باسيل ، رئيس واعضاء مؤسسة فؤاد شهاب على وقع لحن الخلود التي عزفته ثلة من موسيقى الجيش اللبناني .
وعند الحادية عشرة والنصف وضع وزير الاتصالات  شارل الحاج إكليلا من الزهر على ضريح الوزير الراحل سليم تقلا في زوق مكايل وعزفت ثلة من موسيقى الجيش اللبناني لحن الخلود بحضور ممثل قائد الجيش علي حمية ، الوزير السابق يوسف سلامة ، رئيس البلدية الياس بعينو اضافة الى مخاتير البلدة واعضاء المجلس البلدي وعدد من الاهالي . 
