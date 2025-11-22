Advertisement

لبنان

قائد اليونيفيل: نواصل التزامنا بدعم الجيش

Lebanon 24
22-11-2025 | 01:35
أكّد رئيس بعثة "اليونيفيل" في لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أنّ "احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه أمر محوري للتقدم في تنفيذ القرار 1701".
وأضاف: "نواصل التزامنا بدعم الجيش اللبناني في تعزيز الاستقرار في الجنوب"، لافتاً إلى أنّ "إعادة الانتشار الكامل للجيش في الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة".
