قائد اليونيفيل: نواصل التزامنا بدعم الجيش

أكّد رئيس بعثة "اليونيفيل" في اللواء أنّ "احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه أمر محوري للتقدم في تنفيذ القرار 1701".وأضاف: "نواصل التزامنا بدعم في تعزيز الاستقرار في الجنوب"، لافتاً إلى أنّ "إعادة الانتشار الكامل للجيش في الجنوب خطوة أساسية لبسط ".