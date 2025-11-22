بشأن غزة ولبنان.. ماذا توقع محللون؟

توقع محللون استمرار التصعيد على جبهتي غزة ولبنان بهدف الضغط لتحقيق الأهداف التي لم يحققها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الحرب وخاصة حرب الإبادة التي مارسها على الشعب الفلسطيني لأكثر من عامين.

ويأتي ذلك في ظل مطالبة حركة "حماس" الوسطاء المعنيين باتفاق الهدنة في غزة، بإلزام احترام الاتفاق في ظل قيامها بخرقه مؤخراً.





ويقولُ أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات، إنَّ "التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تفكيك بالكامل سواء في غزة أو في "، مرجحاً أن الأمر يتم بالاتفاق مع الإدارة الأميركية التي تريد أن تكون السطوة الأمنية لإسرائيل على الجبهتين.







ويعتقد فريحات أن الرئيس الأميركي يرى أنه طالما التصعيد الإسرائيلي يزيد الضغط على المقاومة في غزة ويخدم الخطة التي وضعها فهو لا يكترث.





أما الأكاديمي والخبير بالشؤون الدكتور محمود يزبك، فيرمي في ملعب الوسطاء، ويقول إن الرئيس الأميركي فتح لهم خطاً مباشراً وعليهم أن يضغطوا على ليقوم بدوره بالضغط على إسرائيل لتوقف الاعتداءات التي تؤثر على وقف إطلاق النار في غزة.