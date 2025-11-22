27
لبنان
بشأن غزة ولبنان.. ماذا توقع محللون؟
Lebanon 24
22-11-2025
|
16:54
A-
A+
توقع محللون استمرار التصعيد
الإسرائيلي
على جبهتي غزة ولبنان بهدف الضغط لتحقيق الأهداف التي لم يحققها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الحرب وخاصة حرب الإبادة التي مارسها على الشعب الفلسطيني لأكثر من عامين.
ويأتي ذلك في ظل مطالبة حركة "حماس" الوسطاء المعنيين باتفاق الهدنة في غزة، بإلزام
إسرائيل
احترام الاتفاق في ظل قيامها بخرقه مؤخراً.
ويقولُ أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات، إنَّ "التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تفكيك
المقاومة
بالكامل سواء في غزة أو في
لبنان
"، مرجحاً أن الأمر يتم بالاتفاق مع الإدارة الأميركية التي تريد أن تكون السطوة الأمنية لإسرائيل على الجبهتين.
ويعتقد فريحات أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يرى أنه طالما التصعيد الإسرائيلي يزيد الضغط على المقاومة في غزة ويخدم الخطة التي وضعها فهو لا يكترث.
أما الأكاديمي والخبير بالشؤون
الإسرائيلية
الدكتور محمود يزبك، فيرمي
الكرة
في ملعب الوسطاء، ويقول إن الرئيس الأميركي فتح لهم خطاً مباشراً وعليهم أن يضغطوا على
ترامب
ليقوم بدوره بالضغط على إسرائيل لتوقف الاعتداءات التي تؤثر على وقف إطلاق النار في غزة.
وبينما يربط بين التصعيد الإسرائيلي والأزمات الداخلية
في إسرائيل
، يرجح يزبك أن يستمر هذا التصعيد على جنوب لبنان، قائلاً إن الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن خطة للاجتياح.
(الجزيرة نت)
