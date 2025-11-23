Advertisement

لبنان

شركات لبنانية إلى سوريا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:45
تتحدث أوساط اقتصادية عن أن هناك شركات لبنانية قد تدخل إلى سوريا قريباً من بوابة التعاون الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش الوضع بين البلدين لاسيما من بوابة إعادة الإعمار في سوريا.
وقالت المصادر إن الشركات اللبنانية ترى في السوق السوري منفذاً مهماً لها، كما أن الأموال التي ستُدفع هناك ستكون مهمة للاستثمارات اللبنانية والشركات المختلفة، ما يحرك عجلة السوق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

