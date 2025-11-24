Advertisement

لبنان

خطاب اكثر وضوحاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1446037-638995701557430725.jpg
Doc-P-1446037-638995701557430725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير مصادر مطّلعة إلى أنّ الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة قد يتّسم بنبرة أكثر تشددًا تجاه "حزب الله"، في محاولة لإعادة ضبط الصورة السياسية التي بدأت بعض الدوائر الخارجية تستخدمها ضده.
Advertisement
فالرئيس، وفق ما تراه هذه الأوساط، بات يدرك، أن الحملات السياسية والاعلامية المتعلقة بتساهله مع الحزب أو تغطيته لتحركاته تُستخدم كورقة ضغط لإضعاف موقعه الإقليمي.
لذلك يُرجّح أن يذهب في اتجاه موقف أكثر وضوحًا، يوازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإظهار استقلالية كاملة عن أي قوى تُتهم بفرض خياراتها على الدولة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي وماكرون يوقّعان خطاب نوايا لشراء نحو 100 مقاتلة "رافال" لأوكرانيا
lebanon 24
24/11/2025 16:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم: رسالة متشددة ورسالتان إيجابيتان
lebanon 24
24/11/2025 16:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين
lebanon 24
24/11/2025 16:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب متمايز
lebanon 24
24/11/2025 16:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24