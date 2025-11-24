خطاب اكثر وضوحاً

Advertisement

تشير مصادر مطّلعة إلى أنّ الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة قد يتّسم بنبرة أكثر تشددًا تجاه " "، في محاولة لإعادة ضبط الصورة السياسية التي بدأت بعض الدوائر الخارجية تستخدمها ضده.فالرئيس، وفق ما تراه هذه الأوساط، بات يدرك، أن الحملات السياسية والاعلامية المتعلقة بتساهله مع الحزب أو تغطيته لتحركاته تُستخدم كورقة ضغط لإضعاف موقعه الإقليمي.لذلك يُرجّح أن يذهب في اتجاه موقف أكثر وضوحًا، يوازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإظهار استقلالية كاملة عن أي قوى تُتهم بفرض خياراتها على الدولة.