Advertisement

لبنان

بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
24-11-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1446305-638996125382500172.jpg
Doc-P-1446305-638996125382500172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت امس الضاحية الجنوبية لبيروت والتي طالت القيادي في حزب الله هيثم علي طبطبائي عاد الحديث عن خطورة الوضع الذي يعيشه لبنان في هذه الفترة مع استمرار تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بتوسيع دائرة الحرب على لبنان.
Advertisement
 

تزامنا مع هذا التصعيد الخطير يستعد لبنان الرسمي والشعبي لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في زيارة تستمر لمدة 3 أيام تبدأ يوم الأحد 29 تشرين الثاني ولغاية الثلاثاء 2 كانون الأول، فهل من حجوزات لمؤمنين أجانب سيأتون إلى لبنان لمواكبة هذه الزيارة؟ وكيف ستكون الحجوزات إلى لبنان بعد أقل من شهر على حلول عيدي الميلاد ورأس السنة بعد الضربة على الضاحية؟


في هذا الإطار، يُشير هيثم فواز صاحب أحد المكاتب السياحية في بيروت عبر "لبنان24" إلى ان "الوضع الأمني حاليا في لبنان غير سليم فالتهديدات الإسرائيلية مستمرة وطبول الحرب تُقرع"، ويقول: "كان من المُفترض مع زيارة البابا ان ترتفع نسبة الحجوزات إلى لبنان لأن العديد من المؤمنين العرب وحتى المغتربين اللبنانيين قد يجدوا صعوبة في الحصول على تأشيرة سفر إلى إيطاليا لزيارة الفاتيكان ورؤية البابا وبالتالي من الأسهل لهم ان يأتوا إلى لبنان لمواكبة هذه الزيارة التاريخية لاسيما من الدول العربية مثل الأردن وسوريا ومصر والعراق".


ويؤكد فواز أن "عدداً من المؤمنين العرب سيأتون إلى لبنان لرؤية البابا ولكن ما من أرقام دقيقة عن الأعداد المتوقعة"، مشيراً إلى ان "شركات الطيران وحدها هي من يُمكنها إصدار أرقام نهائية".


أما عن حجوزات الأعياد، فيعتبر فواز "ان ضبابية المشهد والتوقعات بعودة الضربات الاسرائيلية على لبنان بعد مغادرة البابا كما يتردد تصب في ضرب موسم الأعياد كما ان الجميع في حالة ترقب ولا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا".


وقال فواز: "بالنسبة لنا كأصحاب مكاتب سفر نحن نُعاني منذ سنتين ولغاية اليوم، فلا حجوزات ولا سيّاح أجانب يزورون لبنان، ومن يأتي من الأجانب يأتي بشكل فردي او هم ممن يعملون في المنظمات الدولية غير الحكومية وبالتالي فان القطاع السياحي للأسف منكوب".


ولفت إلى مجيء سيّاح عرب لاسيما من العراقيين والاردنيين بهدف الاستشفاء في لبنان ولكن لا سيّاح أجانب كما اعتدنا سابقا".


واعتبر انه "من المُفترض في أزمات مُماثلة ان تُشكّل وزارة السياحة خلية أزمة وتعاون بين القطاعين العام والخاص كما كان يحصل سابقا للنهوض بالقطاع السياحي".


وختم قائلاً: "للأسف لبنان جزء من هذه المنطقة المتوترة وإذا استمر الوضع على حاله وتأزمت الأوضاع كما حصل بالأمس من خلال استهداف الضاحية الجنوبية وسعي إسرائيل لتوريط لبنان فلن يكون الموسم السياحي واعدا كما كنا نأمل وسيبقى التعويل على المغتربين اللبنانيين الذين هم وحدهم من يُساهم في تحريك هذا القطاع ولو جزئيا".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حجوزات كثيفة إلى لبنان.. من أجل البابا
lebanon 24
25/11/2025 03:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث ما بعد زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
25/11/2025 03:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
lebanon 24
25/11/2025 03:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
25/11/2025 03:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العراقيين

حزب الله

إسرائيل

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24