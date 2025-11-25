بيان من الهيئة اللبنانية للعقارات: لتوخّي الحيطة والحذر في الأبنية المتضرّرة بفعل الحرب

Advertisement

صدر عن للعقارات البيان التالي:تتمنّى الهيئة للعقارات على جميع المواطنين والمقيمين توخّي الحيطة والحذر في أماكن سكنهم، ولا سيّما في الأبنية المتضرّرة بفعل الحرب أو الملاصقة لها.كما تدعو الهيئة ، بما فيها البلديات وهيئات الإغاثة، إلى المبادرة في دعم أصحاب الأبنية القديمة، ومن بينهم المالكين القدامى، إضافةً إلى أصحاب الأبنية المتضرّرة حديثًا بفعل الحرب أو الطبيعية.وتؤكّد الهيئة أنّ أوضاع المالكين القدامى، في ظلّ الممارسات المستمرّة منذ أكثر من سبعين عامًا، قد باتت مرهقة لهم وأدّت إلى حرمانهم من استثمار أملاكهم بشكلٍ عادل، إلى حين إقفال ملف قوانين الإيجارات القديمة نهائيًا.كما تطالب الهيئة الجهات المعنية بتخصيص خطّ ساخن لتلقّي اتصالات المواطنين في حالات الطوارئ الناتجة عن الانهيارات الجزئية أو الكلّية في الأبنية المتضرّرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة العوامل الطبيعية كسيول الأمطار والفيضانات، وذلك للحدّ من الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.