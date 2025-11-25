بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)

Advertisement

ومن ارشيف الزيارات البابوية الى اخترنا في هذا الجزء ما كتبته صحيفة "النهار" عن زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني في عددها الصادر بتاريخ 10 أيار 1997.جاء في افتتاحية" النهار": اخيراً يطأ اليوم البابا يوحنا بولس الثاني ارض لبنان بعد طول تشوق وقد حيل بينه وبين تحقيق هذه الزيارة الى "البلد الاحب" بضع سنين حتى بات لبنان البلد الوحيد الممنوعة "رؤيته"، كما كان ممنوعا على كل اصدقائه انقاذه ونجدته.ومع بدء طواف البابا بجلجلة لبنان - وهو الطواف الذي ما توقف معنويا وعاطفيا وبالصلاة وبالاهتمام السياسي منذ مجيء يوحنا بولس الثاني الى السدة البابوية عام ۱۹۷۸ - تبلغ احلام اللبنانيين ذروتها. فهم علقوا ويعلقون اضخم الامال على هذه البادرة التاريخية، بعدما يئسوا من سياسات الدول، ويلتقي في عقد الامال هذه المسيحيون والمسلمون على حد سواء، بعدما اضحى رأس الكنيسة الكاثوليكية في نظرهم الصديق الحامي والحاضن للبنان التعايش والتآخي، وقد قال فيه كلمته الشهيرة "لبنان أكثر من بلد: انه رسالة".ماذا ستحمل الزيارة للوطن الصغير؟ لا يمكن من الان رؤية نتائجها، لا المباشرة ولا، خصوصا غير المباشرة. ولكن ما يجمع عليه المراقبون هو ان "بابا التغيير" لم يطأ ارضا الا زرع فيها تحولا نحو ما يريده شعبها، ولو سدل عليها ستار الحديد والارهاب على ان المهم، كما قال احد المسؤولين السابقين الكبار، ان يتنبه اللبنانيون الى تفويت الفرصة بعد الزيارة على محاولات اجهاض نتائجها. اذن من المتوقع ان يصل البابا إلى مطار الثانية عشرة والربع ظهر اليوم حيث سيقام له استقبال رسمي. وستقدم اليه فور نزوله من الطائرة صفيحة تحوي ترابا جمع من المحافظات الخمس رمزا لوحدة لبنان وسيقبل البابا التراب عوض تقبيل ارض على غرار ما كان يفعل سابقا في رحلاته اذ لم يعد وضعه الصحي يسمح له بالجثو على الأرض وقد قبل في ساراييفو صفيحة تراب بعد ذلك يستقبله رئيس الجمهورية الياس المراوي والبطريرك بطرس صفير والسفير البابوي بابلو الماروني الكاردينال مار نصر الله بوانتي ثم رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء ورفيق . وبعد مراسم الاستقبال التي تقام عادة لرؤساء الدول، يصافح البابا تحو سبعين شخصا من مستقبليه الذين سيكون بينهم رؤساء الطوائف. ثم ينتقل في السيارة البابوية الزجاجية، والى جانبه البطريرك صغير، إلى قصر بعبدا.ويرصد المراقبون باهتمام هذه الرحلة البرية الأولى للبابا التي ستتيح له مشاهدة بيروت للمرة الاولى وفق برنامج سعى منظموه الى جعل رأس الكنيسة الكاثوليكية يعاين مناطق اسلامية ومسيحية وفي الوقت نفسه رؤية معالم الورشة القائمة في البلاد. كذلك تكتسب هذه المحطة اهمية من حيث حجم الحشود الشعبية على جوانب الطرق والشوارع التي سيعبرها موكب البابا، علما أن المحطة البشرية الاساسية ستكون في وسط بيروت غدا حيث سيقيم القداس الاحتفالي. وثمة تقديرات ان يبلغ عدد المواطنين المشاركين في القداس ما بين ٣٠٠ الف ونصف مليون شخص بينهم وفود منسوريا.في قصر بعبدا يعقد البابا لقاءات خاطفة تباعا مع الرؤساء العراوي وبري والحريري ثم تلتقط صور تذكارية له مع عائلة كل رئيس. بعد ذلك يلتقي رؤساء الطوائف الاسلامية نحو نصف ساعة، قبل أن تنقله في الثانية والدقيقة ٥٠ مروحية من قصر بعبدا الى بكركي حيث يختلي بالبطريرك صغير ثم ينتقل الى السفارة البابوية في حريصا.في السابعة مساء ستكون للبابا محطة سبق له ان عبر شخصيا عن اهميتها بالنسبة اليه هي لقاء صلاة وتأمل مع شبان وشابات من لبنان في بازيليك سيدة حريصا وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ١٦ الفا سيشاركون في اللقاء داخل البازيليك وفي ساحات حريصا الخارجية. وسيلقي البابا كلمة ثم يوقع الارشاد الرسولي الذي يعتبر خاتمة اعمال السينودس من اجل لبنان.