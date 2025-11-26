انسداد الوساطات… والمرحلة هي الأخطر منذ الحرب!

Advertisement

قالت مصادر مطّلعة إنّ كلّ الوساطات الجارية تدور في حلقة مفرغة، لأنّ رئيس الحكومة الاسرائيلية لا يتفاعل مع أي مقترحات تُقدَّم عبر القنوات الدولية، في حين يلتزم الرسمي الإيجابية الكاملة تجاه كل مبادرة.وبحسب المصادر، فإنّ المفاوضات غير مطروحة عملياً، وكل الكلام المتداول هو محاولة لإضفاء طابع مطمئن على مشهد يتّجه عملياً إلى مزيد من التعقيد، إذ إنّ الجانب يُبقي كل القنوات مغلقة ولا يُظهر أي استعداد للانخراط في مسار تفاوضي.وتحذّر المصادر من أنّ المرحلة الراهنة هي الأكثر خطورة منذ نهاية الحرب، لأنّ انسداد المسار السياسي يقترن بنزعة إسرائيلية واضحة لفرض وقائع ميدانية خارج أي سقف تفاوضي.