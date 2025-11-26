Advertisement

لبنان

انسداد الوساطات… والمرحلة هي الأخطر منذ الحرب!

26-11-2025 | 01:15
قالت مصادر مطّلعة إنّ كلّ الوساطات الجارية تدور في حلقة مفرغة، لأنّ رئيس الحكومة الاسرائيلية  بنيامين نتنياهو لا يتفاعل مع أي مقترحات تُقدَّم عبر القنوات الدولية، في حين يلتزم لبنان الرسمي الإيجابية الكاملة تجاه كل مبادرة.
وبحسب المصادر، فإنّ المفاوضات غير مطروحة عملياً، وكل الكلام المتداول هو محاولة لإضفاء طابع مطمئن على مشهد يتّجه عملياً إلى مزيد من التعقيد، إذ إنّ الجانب الإسرائيلي يُبقي كل القنوات مغلقة ولا يُظهر أي استعداد للانخراط في مسار تفاوضي. 
وتحذّر المصادر من أنّ المرحلة الراهنة هي الأكثر خطورة منذ نهاية الحرب، لأنّ انسداد المسار السياسي يقترن بنزعة إسرائيلية واضحة لفرض وقائع ميدانية خارج أي سقف تفاوضي.
