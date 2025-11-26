نائب يرغب بنقل ترشيحه الى طرابلس: الثورة أسهل هونيك

لفت مصدرٌ نيابيٌّ مقرّب من نائبٍ أرثوذكسيٍّ بيروتيٍّ إلى أنّ الأخير يدرس جدّياً فكرة نقل ترشّحه في النيابية المقبلة من إلى ، عازياً السبب إلى كثرة الطامحين والمترشّحين على المقعد الأرثوذكسي في بيروت، إذ تعتبر الأحزاب أنّ هذا المقعد سهل، ومن الطبيعي العمل عليه. أمّا في طرابلس، فربّما تكون الأمور أسهل، إذ لا تزال نغمة التغيير حاضرة، وفكرة قابلة للترويج، كما يمكن إحياء شعار "كلّن يعني كلّن" مجدّداً مع اقتراب الانتخابات.

