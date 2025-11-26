Advertisement

لبنان

نائب يرغب بنقل ترشيحه الى طرابلس: الثورة أسهل هونيك

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
26-11-2025 | 01:30
لفت مصدرٌ نيابيٌّ مقرّب من نائبٍ أرثوذكسيٍّ بيروتيٍّ إلى أنّ الأخير يدرس جدّياً فكرة نقل ترشّحه في الدورة النيابية المقبلة  من بيروت إلى طرابلس، عازياً السبب إلى كثرة الطامحين والمترشّحين على المقعد الأرثوذكسي في بيروت، إذ تعتبر الأحزاب أنّ هذا المقعد سهل، ومن الطبيعي العمل عليه. أمّا في طرابلس، فربّما تكون الأمور أسهل، إذ لا تزال نغمة التغيير حاضرة، وفكرة الثورة قابلة للترويج، كما يمكن إحياء شعار "كلّن يعني كلّن" مجدّداً مع اقتراب الانتخابات. 
المصدر: لبنان 24
