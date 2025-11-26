22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسعد: لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
Lebanon 24
26-11-2025
|
01:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب
شربل مسعد
ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشدداً على أن" المسّ بالمواعيد الدستورية خط أحمر لا يجوز تجاوزه".
Advertisement
ولفت في بيان إلى أن" احترام الاستحقاقات الدستورية واجب إلزامي، وأن أي محاولة للتأجيل تُعدّ تهرباً من المحاسبة".
وأكد مسعد أن" من يدفع نحو التأجيل إنما يفعل ذلك خوفاً من النتائج، لأن الاحتكام لصناديق الاقتراع يبقى المعيار الوحيد لقياس التمثيل الحقيقي".
مواضيع ذات صلة
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
26/11/2025 11:36:08
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
26/11/2025 11:36:08
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان من بعبدا: لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
Lebanon 24
سليمان من بعبدا: لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
26/11/2025 11:36:08
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها
Lebanon 24
الحجار: نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها
26/11/2025 11:36:08
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شربل مسعد
الدستور
ستوري
توريت
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. هذا ما قاله أحد الوزراء
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. هذا ما قاله أحد الوزراء
04:27 | 2025-11-26
26/11/2025 04:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس القبرصي يصل الى لبنان
Lebanon 24
الرئيس القبرصي يصل الى لبنان
04:26 | 2025-11-26
26/11/2025 04:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حريق مولدات في منطقة الجناح
Lebanon 24
بالفيديو: حريق مولدات في منطقة الجناح
04:22 | 2025-11-26
26/11/2025 04:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جريمة قتل "نانسي" في مخيّم شاتيلا.. هذا ما كشفته شعبة المعلومات
Lebanon 24
بعد جريمة قتل "نانسي" في مخيّم شاتيلا.. هذا ما كشفته شعبة المعلومات
04:19 | 2025-11-26
26/11/2025 04:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله".. لا استنفار
Lebanon 24
"حزب الله".. لا استنفار
04:15 | 2025-11-26
26/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
07:32 | 2025-11-25
25/11/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:27 | 2025-11-26
تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. هذا ما قاله أحد الوزراء
04:26 | 2025-11-26
الرئيس القبرصي يصل الى لبنان
04:22 | 2025-11-26
بالفيديو: حريق مولدات في منطقة الجناح
04:19 | 2025-11-26
بعد جريمة قتل "نانسي" في مخيّم شاتيلا.. هذا ما كشفته شعبة المعلومات
04:15 | 2025-11-26
"حزب الله".. لا استنفار
04:05 | 2025-11-26
عون يستقبل وزير الخارجية المصري: تشديد على دعم مصر للبنان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 11:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24