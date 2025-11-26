مسعد: لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Advertisement

أكد النائب ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشدداً على أن" المسّ بالمواعيد الدستورية خط أحمر لا يجوز تجاوزه".ولفت في بيان إلى أن" احترام الاستحقاقات الدستورية واجب إلزامي، وأن أي محاولة للتأجيل تُعدّ تهرباً من المحاسبة".وأكد مسعد أن" من يدفع نحو التأجيل إنما يفعل ذلك خوفاً من النتائج، لأن الاحتكام لصناديق الاقتراع يبقى المعيار الوحيد لقياس التمثيل الحقيقي".