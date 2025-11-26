Advertisement

لبنان

مسعد: لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
26-11-2025 | 01:18
أكد النائب شربل مسعد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشدداً على أن" المسّ بالمواعيد الدستورية خط أحمر لا يجوز تجاوزه".
ولفت في بيان  إلى أن" احترام الاستحقاقات الدستورية واجب إلزامي، وأن أي محاولة للتأجيل تُعدّ تهرباً من المحاسبة".

وأكد مسعد أن" من يدفع نحو التأجيل إنما يفعل ذلك خوفاً من النتائج، لأن الاحتكام لصناديق الاقتراع يبقى المعيار الوحيد لقياس التمثيل الحقيقي".
