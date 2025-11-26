"حزب الله" - صيدا و "حماس" اكدا المضي في المقاومة خيارًا أوحد لتحرير الأرض والمقدسات

Advertisement

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في " " الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب، وفد حركة " الإسلامية" "حماس" برئاسة مسؤول العلاقات الوطنية في الدكتور أيمن شناعة، في حضور مسؤول شعبة صيدا علي فنيش، ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول العلاقات في قطاع صيدا يوسف سلمان.وقدم الوفد بداية وفق بيان الحزب " التعزية والتبريك لقيادة حزب الله بارتقاء القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطبطبائي (السيد أبو علي) وإخوانه الشهداء". وعبر عن "عميق تقديره للحزب على كل ما يبذله خدمة للقضية في مواجهة كل مؤامرات تصفيتها" .وناقش المجتمعون "الأوضاع والمستجدات الأمنية والسياسية في ظل تصاعد حدة ووتيرة الاعتداءات على غزة والضفة الغربية وعلى لبنان من الجنوب والبقاع إلى مرورا بالاعتداء الجبان على الفتية الرياضيين في مخيم عين الحلوة، متفلتا من كل الاتفاقات والتفاهمات"، مؤكدين " المضي في المقاومة كخيار واحد أوحد لتحرير الأرض والمقدسات".واستنكروا " الصمت العربي والإسلامي والدولي الذي يعطي القوة والجرأة للعدو الصهيوني في التمادي في اعتداءاته اليومية على فلسطين ولبنان"، مؤكدين على" ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها من أجل الوقوف بوجه تلك الاعتداءات".وحذر اللقاء من" تقليص مساعدات وخدمات وكالة الأونروا بحق ابناء الشعب الفلسطيني، والذي يأتي ضمن سياسة الضغط على أهلنا"، مؤكدين على" حق هذا الشعب في تلك التقديمات التي لا يجب أن تمس من قبل أي كان".ووجه التحية" للمجاهدين ولأهلنا الصامدين في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين يواجهون العدو الصهيوني بكل ما يملكون رغم كل ما يعانوه من قتل وتدمير وقسوة الشتاء وتقنين المساعدات وغيرها" .