ليلاً وفجراً.. ماذا يجري على طرقات الشويفات؟

تداول ناشطون على خلال الساعات الماضية معلومات عن ازدياد حالات السرقة وعمليات السلب في ، ولا سيّما قرب أحد المجمّعات التجارية، حيث تحدّث عدد من السكان عن حوادث طالت مارة ومتوجهين إلى أعمالهم في ساعات الأولى وفي ساعات الليل المتأخرة.وبحسب ما ورد في منشورات المواطنين، أفاد البعض "بأن مجموعات من الشبان على دراجات نارية تتجوّل في الشوارع الفرعية، وتعمد إلى اعتراض المارة وسلبهم"، فيما اشتكى آخرون من تحطيم زجاج سيارات مركونة على الطرقات وسرقة محتوياتها، وصولاً إلى نزع المرايا وقطع خارجية من السيارات تمهيداً لبيعها.ومع تكرار هذه الشكاوى، انتشرت دعوات تحذيرية للسكان بضرورة توخي الحذر على الطرقات وعدم ترك سياراتهم لفترات طويلة في أماكن غير مراقَبة، خصوصاً في الفترات الزمنية التي تُسجّل فيها معظم هذه الحوادث وفقاً لشهادات الأهالي.وفي موازاة ذلك، طالب أهالي المنطقة البلديات والأجهزة المعنية بـ تشديد الدوريات الليلية والصباحية، ونصب نقاط تفتيش في الشوارع التي تشهد حركة شبه متواصلة، حفاظاً على الأمن وحماية ممتلكات المواطنين. وشدّدوا على أن “أرزاق الناس وأموالهم ليست لعبة”.