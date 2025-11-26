في المنية.. مسلحون يطلقون النار باتجاه شخصين

أفيد عن تعرض شخصين وهما "ف.م." و "ر.م." لإطلاق نارٍ من قِبل مسلحين اعترضوا سيارتهما أثناء مرورهما في أحد الطرقات المتفرّعة في منطقة ، المعروف بشارع .

Advertisement



وتمكّن الشخصان من الفرار، فيما غادر مطلقو النار إلى جهة مجهولة.



أيضاً، تعرض المدعو "م.ح" لإطلاق نار في محلة المحجر الصحي - ، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في القدمين، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.

