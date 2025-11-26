Advertisement

لبنان

في المنية.. مسلحون يطلقون النار باتجاه شخصين

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:13
أفيد عن تعرض شخصين وهما "ف.م." و "ر.م." لإطلاق نارٍ من قِبل مسلحين اعترضوا سيارتهما أثناء مرورهما في أحد الطرقات المتفرّعة في منطقة المنية، المعروف بشارع شاهين
وتمكّن الشخصان من الفرار، فيما غادر مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
 

أيضاً، تعرض المدعو "م.ح" لإطلاق نار في محلة المحجر الصحي - طرابلس، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في القدمين، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.

