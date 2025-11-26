20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
Lebanon 24
26-11-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد راعي أبرشية جبيل
المارونية
المطران
ميشال عون
، في حديث للـ"LBCI"، على أنّ زيارة البابا إلى
لبنان
تعيد تثبيت مكانة البلاد في قلب الفاتيكان، لافتًا إلى أنّ البابا يدرك حجم الأوجاع التي لا يزال اللبنانيون يواجهونها بفعل أزمات داخلية وضغوط خارجية.
Advertisement
وذكر المطران أن البابا يصل حاملاً رسالة سلام، معتبرًا أن لبنان والمنطقة بأسرها تفتقر إلى هذا السلام، لأن منطق الحرب لا ينتج حلولًا. وأوضح أن محطة عنايا تأتي أولًا للصلاة.
وأشار إلى أن اقتراح زيارة ضريح مار شربل نال موافقة البابا فورًا، مؤكدًا أن الأخير يواظب في كل رحلاته على لقاء المرضى والمتألمين والطاقم الطبي، ولهذا أُدرجت زيارة دير
الصليب
ضمن برنامجه.
وفي لقاء ساحة
الشهداء
بين الأديان، سيُجري البابا حوارًا مع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، ومع ممثلي الطوائف السنية والشيعية والدروز والعلويين، على أن يستمع إلى كلماتهم قبل أن يُلقي كلمته. وشدّد المطران على أنه لا غنى عن الحوار، خصوصًا عند العمل على تعزيز القيم المشتركة.
وأضاف عون أن لقاء بكركي سيضم نحو 12 ألف شخص، وسيشهد شهادات مباشرة من الشباب. وبعد وصوله، سيجتمع البابا بالرؤساء عون وسلام وبري، ويلقي خطابًا يُتوقّع أن يُبرز أهمية الوحدة الوطنية ودور اللبنانيين في المصالحة وتجاوز الماضي لبناء الدولة التي يطمحون إليها.
وختم المطران مؤكّدًا أنّ الهدف من الزيارة هو أن تُحفّز اللبنانيين على السير بجدية نحو السلام، داعيًا الحاضرين إلى الوصول إلى قداس
بيروت
قبل التاسعة صباحًا، ونافياً ما جرى تداوله عن إقامة القداس عند الخامسة فجرًا.
مواضيع ذات صلة
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
27/11/2025 00:39:01
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
27/11/2025 00:39:01
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران ميشال عون: البابا اختار أن يكون البلد الأوّل في زياراته الخارجيّة هو لبنان ودعوتي لجميع اللبنانيين أنّ نستقبل البابا من خلال مشاركتنا الكثيفة في القداس الذي سيترأسه في بيروت
Lebanon 24
المطران ميشال عون: البابا اختار أن يكون البلد الأوّل في زياراته الخارجيّة هو لبنان ودعوتي لجميع اللبنانيين أنّ نستقبل البابا من خلال مشاركتنا الكثيفة في القداس الذي سيترأسه في بيروت
27/11/2025 00:39:01
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
Lebanon 24
البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان
27/11/2025 00:39:01
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المارونية
ميشال عون
الماروني
الشهداء
الشيعية
الشيعي
الصليب
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
Lebanon 24
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
15:35 | 2025-11-26
26/11/2025 03:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-26
26/11/2025 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل
Lebanon 24
الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل
16:54 | 2025-11-26
26/11/2025 04:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
16:40 | 2025-11-26
26/11/2025 04:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ أمام أطفال لبنانيين.. لحظات مرعبة يسردها تقرير
Lebanon 24
قصفٌ أمام أطفال لبنانيين.. لحظات مرعبة يسردها تقرير
16:17 | 2025-11-26
26/11/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:35 | 2025-11-26
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
16:56 | 2025-11-26
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2025-11-26
الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل
16:40 | 2025-11-26
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
16:17 | 2025-11-26
قصفٌ أمام أطفال لبنانيين.. لحظات مرعبة يسردها تقرير
16:13 | 2025-11-26
في المنية.. مسلحون يطلقون النار باتجاه شخصين
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 00:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24