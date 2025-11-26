المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه

Advertisement

شدّد راعي أبرشية جبيل المطران ، في حديث للـ"LBCI"، على أنّ زيارة البابا إلى تعيد تثبيت مكانة البلاد في قلب الفاتيكان، لافتًا إلى أنّ البابا يدرك حجم الأوجاع التي لا يزال اللبنانيون يواجهونها بفعل أزمات داخلية وضغوط خارجية.وذكر المطران أن البابا يصل حاملاً رسالة سلام، معتبرًا أن لبنان والمنطقة بأسرها تفتقر إلى هذا السلام، لأن منطق الحرب لا ينتج حلولًا. وأوضح أن محطة عنايا تأتي أولًا للصلاة.وأشار إلى أن اقتراح زيارة ضريح مار شربل نال موافقة البابا فورًا، مؤكدًا أن الأخير يواظب في كل رحلاته على لقاء المرضى والمتألمين والطاقم الطبي، ولهذا أُدرجت زيارة دير ضمن برنامجه.وفي لقاء ساحة بين الأديان، سيُجري البابا حوارًا مع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، ومع ممثلي الطوائف السنية والشيعية والدروز والعلويين، على أن يستمع إلى كلماتهم قبل أن يُلقي كلمته. وشدّد المطران على أنه لا غنى عن الحوار، خصوصًا عند العمل على تعزيز القيم المشتركة.وأضاف عون أن لقاء بكركي سيضم نحو 12 ألف شخص، وسيشهد شهادات مباشرة من الشباب. وبعد وصوله، سيجتمع البابا بالرؤساء عون وسلام وبري، ويلقي خطابًا يُتوقّع أن يُبرز أهمية الوحدة الوطنية ودور اللبنانيين في المصالحة وتجاوز الماضي لبناء الدولة التي يطمحون إليها.وختم المطران مؤكّدًا أنّ الهدف من الزيارة هو أن تُحفّز اللبنانيين على السير بجدية نحو السلام، داعيًا الحاضرين إلى الوصول إلى قداس قبل التاسعة صباحًا، ونافياً ما جرى تداوله عن إقامة القداس عند الخامسة فجرًا.