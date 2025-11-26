Advertisement

لبنان

إجتماع تنسيقي لبعض كهنة الرعايا في 10 بلدات كسروانية تحضيراً لزيارة البابا

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:10
اجتمع بعض كهنة الرعايا أو من ينوب عنهم (زوق مكايل، زوق مصبح، عنطوريّة، عين الرحّانية، جعيتا، بقّونين، عجلتون، درعون – حريصا، فيطرون) كما ورؤساء بلديات المنطقة للترتيب بعض التجمعات على الطريق العام الممتد بين زوق مصبح وزوق مكايل للتجهيز لزيارة قداسة البابا لابون الربع عشر خلال زيارته إلى لبنان تحت عنوان "طوبى لصانعي السلام".
الاجتماع جاء بناءً على التنسيق مع المطران بولس روحانا، النائب البطريركي العام على منطقة صربا، وتمّ الاتفاق على ما يأتي:


1- تجمّع شعبي عفوي بالتنسيق مع الرعايا المذكورة، يوم الأحد ١/١٢/٢٠٢٥ السادسة والنصف مساءً على المسلك الغربي (من نفق نهر الكلب، نهاية جسر المشاة في زوق مكايل).


2- تجمّع الاثنين 2/12/2025 الساعة الثانية بعد الظهر على المسلك الغربي (مواجهة لكنيسة سيّدة النجاة وصولًا إلى نفق نهر الكلب).


3- تترافق هذه التجمعات مع:

- توزيع أعلام الفاتيكان ولبنان على المشاركين من قبل بلدية/رعية البلدة.

- تجهيز نقاط محددة بمكبّرات الصوت لنشر الترانيم.

- تنظيم وتنسيق التجمعات داخل كل بلدة من قبل البلدية بالتعاون مع لجان الوقف لتأمين الباصات لنقل المشاركين إلى المسلك الغربي المذكور أعلاه.

- الاتفاق مع بلدية زوق مكايل وعجلتون على وجود ومشاركة موسيقى جينتا ويرق عجلتون.

- ستعمل شرطة البلديات بالتنسيق في ما بينها لتوجيه الباصات إلى المواقف المعتمدة.

- حض جيل الشباب على المشاركة.

- التنسيق مع جمعية راهبات الصليب لإضاءة تمثال خميس يسوع الملك.

نتمنى مشاركة كثيفة من المؤمنين جميعًا وزيارة ميمونة للبابا تقطف ثمارها خيرًا لجميع أبناء الوطن.
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين
اشكالات على خط التحضيرات لزيارة البابا
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
