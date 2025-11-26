إجتماع تنسيقي لبعض كهنة الرعايا في 10 بلدات كسروانية تحضيراً لزيارة البابا

اجتمع بعض كهنة الرعايا أو من ينوب عنهم (زوق مكايل، زوق مصبح، عنطوريّة، عين الرحّانية، ، بقّونين، عجلتون، درعون – ، فيطرون) كما ورؤساء بلديات المنطقة للترتيب بعض التجمعات العام الممتد بين زوق مصبح وزوق مكايل للتجهيز لزيارة قداسة البابا لابون الربع عشر خلال زيارته إلى تحت عنوان "طوبى لصانعي السلام".

الاجتماع جاء بناءً على التنسيق مع المطران بولس ، النائب البطريركي العام على منطقة صربا، وتمّ الاتفاق على ما يأتي:





1- تجمّع شعبي عفوي بالتنسيق مع الرعايا المذكورة، ١/١٢/٢٠٢٥ السادسة والنصف مساءً على المسلك (من نفق ، نهاية جسر المشاة في زوق مكايل).





2- تجمّع الاثنين 2/12/2025 الساعة الثانية بعد الظهر على المسلك الغربي (مواجهة لكنيسة سيّدة النجاة وصولًا إلى نفق نهر الكلب).