الأهل يدفعون مرتين... "طفرة" الدروس الخصوصية تكشف أزمة تربوية عميقة

في أي بلد حول العالم، تكمن قوّة المدرسة بمدى قدرتها على أن تكون المرجع الأول للتلميذ. إلا أن ظاهرة مريبة تنتشر بين تلامذة ، تكمن في زيادة هائلة بالدروس الخصوصية لكل المواد، ولكل الأعمار، ولأبسط تفاصيل المنهج. فهل تقوم المدارس فعلاً بدورها نسبة للأقساط الهائلة التي تطلبها في المقابل؟ليس جديداً مشهد الدروس الخصوصية، سواء في مركز أو بين تلميذ وأستاذ بعد انتهاء الدوام المدرسي. إلا أنه سابقاً، كانت الدروس الخصوصية تعطى أكثر لطلاب الشهادات الرسمية أو المواد الصعبة، أو لمن يعانون من صعوبات تعليمية معينة. لكن ما نراه اليوم من انتشار الدروس الخصوصية لكل المواد بدءاً من أصغر الصفوف من القراءة والرياضيات في المرحلة الابتدائية إلى اللغات والعلوم في الثانوي، يظهر أن معظم الأسر يعتمد على معلّم أو أكثر، وكأن المدرسة لم تعد قادرة على أداء وظيفتها الأساسية: التعليم.تعكس الظاهرة هشاشة واضحة في النظام . فمع زيادة عدد الطلاب في الصفوف، وتراجع ساعات التدريس الفعلي، وغياب الدعم النفسي والتربوي داخل المدرسة، يصبح الأهل أمام خيار واحد: الدروس الخصوصية لتعويض ، ما يعني الدفع مرتين للحصول على تحصيل علميّ لأبنائهم.نادين، وهي معلمة في إحدى المدارس الخاصة، أكدت أن الاعتماد على الدروس الخصوصية يعمّق الفجوة بين الطلاب. فالطفل الذي يحصل على دعم إضافي خارج المدرسة يمتلك فرصة أكبر للنجاح، فيما يُترك الطالب الذي لا يستطيع أهله تحمّل التكاليف خلف الركب، ما يحوّل التعليم إلى مساحة لزيادة اللامساواة.وأشارت في حديث ل" لبنان ٢٤" إلى أن الخطورة تكمن في أن تصبح المدرسة مجرّد مكان للدوام، بينما يُصنع النجاح الحقيقي خارجها، لدى معلّمين خاصّين يتقاضون أجرًا إضافيًا.واعتبرت في هذا الإطار أن المناهج بحد ذاتها ليست المشكلة، بل طريقة تطبيقها. فالمنهج قديم، نعم، لكنه قابل للتدريس إذا توفرت بيئة تعليمية صحيحة. غير أنّ الضغط على الأساتذة، ضعف التدريب، غياب التقويم التربوي المستمر، وعدم توفّر أدوات التعلم التفاعلي، تجعل الدرس في الصف أقل فعالية بكثير من الدرس الفردي.وقالت: "مع الأسف، يفقد المعلم المدرسي دوره المركزي حين يرى طلابه يطلبون الشرح من ، فيشعر بالإحباط أو بعدم التقدير، ما يؤثر سلبًا على أدائه في الصف".لا يقتصر الأمر على الجانب الأكاديمي. الطفل الذي يتنقّل من المدرسة إلى درس خاص بعد الظهر يعيش تحت ضغط يومي، ويكبر وهو يشعر بأن المدرسة غير كافية، وأنه يجب دائمًا بذل جهد مضاعف. وهذا يؤدي علاقة متعبة مع التعلم، قائمة على القلق لا على الفضول.فحين يصبح الطالب بحاجة لمساعدة خارجية في كل مادة، يعني ذلك وجود خلل بنيوي في طرق التدريس داخل المدرسة. الدرس الخصوصي يجب أن يكون استثناءً، لا قاعدة. واليوم انقلبت المعادلة.الحل واضح ويبدأ بإعادة الاعتبار للصف، وإعادة تدريب المعلمين، كما أنه يجب تخفيف عدد الطلاب في الصفوف وتحديث المناهج بشكل تدريجي ومنهجي، ومن المفضّل إشراك الأهل في متابعة عملية التعلم داخل المدرسة بدل استبدالها بالدروس الخاصة.انتشار الدروس الخصوصية لكل المواد ليس مجرد ظاهرة تعليمية، بل مؤشر على أعمق. فحين تفشل المدرسة في تقديم تعليم فعّال، يصبح التعلم خارجها الخيار الأنسب للنجاح. المدرسة ليست مجرد مبنى يذهب إليه الطلاب كل صباح، إنما هي المؤسس الأول للطفل الذي سيكبر ويصبح لاحقاً مواطناً، موظفاً، أباً وفاعلاً في مجتمعه.