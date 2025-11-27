Advertisement

لبنان

الأهل يدفعون مرتين... "طفرة" الدروس الخصوصية تكشف أزمة تربوية عميقة

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1447388-638998328586645992.jpg
Doc-P-1447388-638998328586645992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


في أي بلد حول العالم، تكمن قوّة المدرسة بمدى قدرتها على أن تكون المرجع الأول للتلميذ. إلا أن ظاهرة مريبة تنتشر بين تلامذة لبنان، تكمن في زيادة هائلة بالدروس الخصوصية لكل المواد، ولكل الأعمار، ولأبسط تفاصيل المنهج. فهل تقوم المدارس فعلاً بدورها نسبة للأقساط الهائلة التي تطلبها في المقابل؟
Advertisement

ليس جديداً مشهد الدروس الخصوصية، سواء في مركز أو بين تلميذ وأستاذ بعد انتهاء الدوام المدرسي. إلا أنه سابقاً، كانت الدروس الخصوصية تعطى أكثر لطلاب الشهادات الرسمية أو المواد الصعبة، أو لمن يعانون من صعوبات تعليمية معينة. لكن ما نراه اليوم من انتشار الدروس الخصوصية لكل المواد بدءاً من أصغر الصفوف من القراءة والرياضيات في المرحلة الابتدائية إلى اللغات والعلوم في الثانوي، يظهر أن معظم الأسر يعتمد على معلّم أو أكثر، وكأن المدرسة لم تعد قادرة على أداء وظيفتها الأساسية: التعليم.

تعكس الظاهرة هشاشة واضحة في النظام التربوي. فمع زيادة عدد الطلاب في الصفوف، وتراجع ساعات التدريس الفعلي، وغياب الدعم النفسي والتربوي داخل المدرسة، يصبح الأهل أمام خيار واحد: الدروس الخصوصية لتعويض الفجوة، ما يعني الدفع مرتين للحصول على تحصيل علميّ لأبنائهم.

نادين، وهي معلمة في إحدى المدارس الخاصة، أكدت أن الاعتماد على الدروس الخصوصية يعمّق الفجوة بين الطلاب. فالطفل الذي يحصل على دعم إضافي خارج المدرسة يمتلك فرصة أكبر للنجاح، فيما يُترك الطالب الذي لا يستطيع أهله تحمّل التكاليف خلف الركب، ما يحوّل التعليم إلى مساحة لزيادة اللامساواة.

وأشارت في حديث ل" لبنان ٢٤" إلى أن الخطورة تكمن في أن تصبح المدرسة مجرّد مكان للدوام، بينما يُصنع النجاح الحقيقي خارجها، لدى معلّمين خاصّين يتقاضون أجرًا إضافيًا.

واعتبرت في هذا الإطار أن المناهج بحد ذاتها ليست المشكلة، بل طريقة تطبيقها. فالمنهج قديم، نعم، لكنه قابل للتدريس إذا توفرت بيئة تعليمية صحيحة. غير أنّ الضغط على الأساتذة، ضعف التدريب، غياب التقويم التربوي المستمر، وعدم توفّر أدوات التعلم التفاعلي، تجعل الدرس في الصف أقل فعالية بكثير من الدرس الفردي.

وقالت: "مع الأسف، يفقد المعلم المدرسي دوره المركزي حين يرى طلابه يطلبون الشرح من شخص آخر، فيشعر بالإحباط أو بعدم التقدير، ما يؤثر سلبًا على أدائه في الصف".

لا يقتصر الأمر على الجانب الأكاديمي. الطفل الذي يتنقّل من المدرسة إلى درس خاص بعد الظهر يعيش تحت ضغط يومي، ويكبر وهو يشعر بأن المدرسة غير كافية، وأنه يجب دائمًا بذل جهد مضاعف. وهذا يؤدي علاقة متعبة مع التعلم، قائمة على القلق لا على الفضول.

فحين يصبح الطالب بحاجة لمساعدة خارجية في كل مادة، يعني ذلك وجود خلل بنيوي في طرق التدريس داخل المدرسة. الدرس الخصوصي يجب أن يكون استثناءً، لا قاعدة. واليوم انقلبت المعادلة.

الحل واضح ويبدأ بإعادة الاعتبار للصف، وإعادة تدريب المعلمين، كما أنه يجب تخفيف عدد الطلاب في الصفوف وتحديث المناهج بشكل تدريجي ومنهجي، ومن المفضّل إشراك الأهل في متابعة عملية التعلم داخل المدرسة بدل استبدالها بالدروس الخاصة.

انتشار الدروس الخصوصية لكل المواد ليس مجرد ظاهرة تعليمية، بل مؤشر على أزمة ثقة أعمق. فحين تفشل المدرسة في تقديم تعليم فعّال، يصبح التعلم خارجها الخيار الأنسب للنجاح. المدرسة ليست مجرد مبنى يذهب إليه الطلاب كل صباح، إنما هي المؤسس الأول للطفل الذي سيكبر ويصبح لاحقاً مواطناً، موظفاً، أباً وفاعلاً في مجتمعه.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير يتحدث عن "أزمة عميقة" داخل الجيش الإسرائيلي.. هذا ما كشفه
lebanon 24
27/11/2025 11:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة المليارديرات تهز العالم.. وثروات قياسية
lebanon 24
27/11/2025 11:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
lebanon 24
27/11/2025 11:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة نموّ غير مسبوقة تُرصد قرب كوكبة الحرباء
lebanon 24
27/11/2025 11:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أزمة ثقة

شخص آخر

التربوي

الفجوة

الرياض

الظاهر

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:30 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24