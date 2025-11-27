تيمور جنبلاط: الحكمة أساس مواجهة التحديات في لبنان

Advertisement

استقبل رئيس النائب تيمور في مكتبه في كليمنصو القاضي محمد هاني الجوزو، ممثّلًا والده مفتي الشيخ محمد الجوزو، على رأس وفد من دار إفتاء جبل .اللقاء شكّل محطة لتجديد التأكيد على العلاقة التاريخية التي تجمع دار الإفتاء بدارة المختارة، والمرتكزة على الاعتدال والانفتاح وترسيخ العيش المشترك، إلى جانب الحرص المتبادل على تعزيز ودعم إنماء منطقة إقليم الخروب عبر التعاون بين مختلف أبنائها وفاعلياتها.كما تخلّل الاجتماع، الذي حضره نواب "اللقاء " بلال عبدالله ووائل وفيصل الصايغ، ومستشار جنبلاط حسام حرب، ووكيل داخلية إقليم الخروب ميلار السيد، نقاش موسّع حول التطورات السياسية الدقيقة التي يمر بها لبنان. وتم التشديد على ضرورة اعتماد لغة العقل والحكمة في مقاربة التحديات، بما يضمن حماية البلاد وتثبيت سلطة كامل أراضيها.