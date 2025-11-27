Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط: الحكمة أساس مواجهة التحديات في لبنان

Lebanon 24
27-11-2025 | 10:40
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو القاضي محمد هاني الجوزو، ممثّلًا والده مفتي جبل لبنان الشيخ محمد الجوزو، على رأس وفد من دار إفتاء جبل لبنان.
اللقاء شكّل محطة لتجديد التأكيد على العلاقة التاريخية التي تجمع دار الإفتاء بدارة المختارة، والمرتكزة على الاعتدال والانفتاح وترسيخ العيش المشترك، إلى جانب الحرص المتبادل على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم إنماء منطقة إقليم الخروب عبر التعاون بين مختلف أبنائها وفاعلياتها.

كما تخلّل الاجتماع، الذي حضره نواب "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله ووائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ومستشار جنبلاط حسام حرب، ووكيل داخلية إقليم الخروب ميلار السيد، نقاش موسّع حول التطورات السياسية الدقيقة التي يمر بها لبنان. وتم التشديد على ضرورة اعتماد لغة العقل والحكمة في مقاربة التحديات، بما يضمن حماية البلاد وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها. 
