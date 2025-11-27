Advertisement

لبنان

خلاف صامت

Lebanon 24
27-11-2025 | 17:40
حدث خلاف صامت بين وزير سيادي وموظف مثالي كبير أدى إلى تجميد تدابير تتعلق بعمليات التحويل بين الأفراد والشركات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
