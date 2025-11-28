تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!

Advertisement

بوشرت تحقيقات داخلية مع عدد من العناصر الأمنية، على خلفية شبهات فساد واستغلال موقع.وتشير المعطيات إلى أنّ جزءاً من هذا الملف يتعلّق بممارسات مرتبطة بلعب "القمار" عبر الهاتف، ما اعتُبر خرقاً واضحاً للأنظمة والانضباط داخل الجهاز.وتلفت المصادر إلى أنّ التحقيق يتم بعيداً من الأضواء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة فور تبيان النتائج.