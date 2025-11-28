Advertisement

لبنان

تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1448086-638999377915104531.jpg
Doc-P-1448086-638999377915104531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بوشرت تحقيقات داخلية مع عدد من العناصر الأمنية، على خلفية شبهات فساد واستغلال موقع. 

وتشير المعطيات إلى أنّ جزءاً من هذا الملف يتعلّق بممارسات مرتبطة بلعب "القمار" عبر الهاتف، ما اعتُبر خرقاً واضحاً للأنظمة والانضباط داخل الجهاز. 
Advertisement

وتلفت المصادر إلى أنّ التحقيق يتم بعيداً من الأضواء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة فور تبيان النتائج.
مواضيع ذات صلة
"أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. والقرار بيد نتنياهو
lebanon 24
28/11/2025 19:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان خارج جدول ترامب–شي: مخاوف "صفقة صامتة" ومساومات فول الصويا
lebanon 24
28/11/2025 19:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: عبر الهاتف.. رجل ينجز عملية ولادة داخل قطار
lebanon 24
28/11/2025 19:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه
lebanon 24
28/11/2025 19:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-28
11:51 | 2025-11-28
11:23 | 2025-11-28
11:22 | 2025-11-28
11:13 | 2025-11-28
11:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24