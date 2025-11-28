24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!
Lebanon 24
28-11-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
بوشرت تحقيقات داخلية مع عدد من العناصر الأمنية، على خلفية شبهات فساد واستغلال موقع.
وتشير المعطيات إلى أنّ جزءاً من هذا الملف يتعلّق بممارسات مرتبطة بلعب "القمار" عبر الهاتف، ما اعتُبر خرقاً واضحاً للأنظمة والانضباط داخل الجهاز.
Advertisement
وتلفت المصادر إلى أنّ التحقيق يتم بعيداً من الأضواء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة فور تبيان النتائج.
مواضيع ذات صلة
"أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. والقرار بيد نتنياهو
Lebanon 24
"أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. والقرار بيد نتنياهو
28/11/2025 19:09:50
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان خارج جدول ترامب–شي: مخاوف "صفقة صامتة" ومساومات فول الصويا
Lebanon 24
تايوان خارج جدول ترامب–شي: مخاوف "صفقة صامتة" ومساومات فول الصويا
28/11/2025 19:09:50
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عبر الهاتف.. رجل ينجز عملية ولادة داخل قطار
Lebanon 24
بالفيديو: عبر الهاتف.. رجل ينجز عملية ولادة داخل قطار
28/11/2025 19:09:50
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه
Lebanon 24
"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه
28/11/2025 19:09:50
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مارس
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
Lebanon 24
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:51 | 2025-11-28
28/11/2025 11:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:23 | 2025-11-28
28/11/2025 11:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:22 | 2025-11-28
28/11/2025 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:13 | 2025-11-28
28/11/2025 11:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-28
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
11:51 | 2025-11-28
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:23 | 2025-11-28
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:22 | 2025-11-28
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:13 | 2025-11-28
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:00 | 2025-11-28
الخوري التقى وزيرة الشؤون والسفير التركي
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24