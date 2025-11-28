Advertisement

لبنان

يوميات الجنوبيين تحت المُسيّرات

Lebanon 24
28-11-2025 | 22:25
A-
A+
Doc-P-1448354-638999908118250996.jpg
Doc-P-1448354-638999908118250996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار": في جنوب لبنان، تحديداً في النبطية ومحيطها، تتناوب الطائرات المُسيّرة على استباحة الأجواء، فلا يغيب طنينها عن مسامع الجنوبيين إلّا لساعات معدودة. «كنا نبدأ صباحنا بالاستماع إلى أمّ زياد (فيروز)، ولكننا اليوم نحتسي قهوة الصباح على أنغام أمّ كامل»، تقول نور. ورغم أن هذه المُسيّرات لم تعد نفسها «أم كامل» (الاسم الذي أطلقه اللبنانيون على طائرة الاستطلاع «MK»)، وصارت هناك «تشكيلة» واسعة من الطائرات من دون طيار المتطورة، والمختلفة بأشكالها وأحجامها ووظائفها التي تجاوزت الاستطلاع والمراقبة إلى القتل المباشر والحرب النفسية، غير أن اسم «أم كامل» طُبع في رأس بعض الجنوبيين، خصوصاً من الجيل القديم.
Advertisement
تختلف التسميات التي يطلقها الجنوبيون على المُسيّرات بين: المُسيّرة، و«الدرون»، «أم كامل» و«الزنانة»، وتحيل كلها إلى «الجارة الثقيلة» نفسها التي لا تفارقهم، تلاحقهم، وتتعدّى على خصوصياتهم، وتنتهك حرمة منازلهم، وأحياناً تخاطبهم وتحرّضهم على المقاومة، وكثيراً ما تسفك دماءهم وتزهق أرواحهم.
ولأنها تخترق الأجواء اللبنانية منذ عامين، ولا تترك وقتاً للراحة إلّا ما ندر، باتت المُسيّرات وصوتها المزعج حالة لبنانية عامة، الحصة الكبرى منها للجنوب. وصار صوتها عالقاً في آذانهم، يبدأون به نهارهم وينهونه، ويرافقهم في مشاويرهم وجمعاتهم وتفاصيل يومهم.
تنظر نور إلى السماء فلا تجد المُسيّرة، فتتوقف برهة عن الكلام، وتدقّق في السمع، ثم تقول بغرابة: «لا يوجد صوت للمُسيّرة، يبدو أنها غابت». تعود للحديث، ثم تصرخ فجأة: «رجعت». ومثل نور يراقب أبناء الجنوب مواعيد «الجارة الثقيلة» وآخر إصداراتها ومزاياها. يقول أحمد إنه «في المساء تتبدّل المناوبات بين أنواع مختلفة من الطائرات بلا طيار، في الصباح تُصدِر أزيزاً متواصلاً، وفي الليل تضيء السماء من دون صوت».
يتجنّب أهالي الجنوب التحركات التي قد تسيء فهمها المُسيّرات. وهذا ما فعله محمد أثناء زيارته لبلدته مركبا قبل أشهر ليأخذ بعض الأغراض التي لا تزال جيدة. وصل إلى الغرفة الخلفية في منزله المُهدّم، فـ«لاحقتني المُسيّرة، وراحت تنخفض إلى مستوى رأسي، وظلّت تلازمني حتى خرجت من القرية، ومن دون أن أحمل أيّ شيء من الأغراض».
 
مواضيع ذات صلة
برّاك: إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا
lebanon 24
29/11/2025 08:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات لآليات الإحتلال قرب عيترون تحت غطاء مسيّرات منخفضة
lebanon 24
29/11/2025 08:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم مسيّرة أميركية قبالة كوريا الجنوبية
lebanon 24
29/11/2025 08:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
29/11/2025 08:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الاستطلاع

اللبنانية

المقاومة

النبطية

✨ الخلف

لبنان

فيروز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-11-29
00:38 | 2025-11-29
23:12 | 2025-11-28
23:08 | 2025-11-28
22:44 | 2025-11-28
22:35 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24