20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون وسلام يتمايزان في ملف سلاح حزب الله وهذه هي الخلفيات
Lebanon 24
28-11-2025
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت
بولا
مراد في" الديار": منذ تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، اعتبر
حزب الله
أنه تعرض لـ "كمين". ولم تصطلح العلاقة بين الطرفين رغم مرور أشهر من المساكنة داخل الحكومة. اذ جاء قرار حصرية السلاح الذي اتُخذ في آب الماضي ومن بعده تعليمات رئيس الحكومة المرتبطة بنشاط صخرة الروشة لتزيد الطين بلة وتفاقم الشرخ بين الطرفين.
Advertisement
وينحصر أي تواصل بين سلام والحزب عبر الوزراء المحسوبين على الأخير فيما تختلف كليا العلاقة التي تجمع حارة حريك ببعبدا، بحيث كانت قيادة الحزب ولا تزال تتجنب التصويب على رئيس الجمهورية العماد
جوزيف
عون وهي تبقي قنوات التواصل قائمة بينهما.
وتثني المصادر المطلعة على جو الحزب على مواقف وقرارات
الرئيس عون
الأخيرة، معتبرة أنها "تنم عن حس وطني عال بخلاف مواقف أخرى تزيد الانقسام في البلد وتُشعر مكون أساسي للبلد أنه منبوذ".
وتؤكد مصادر ناشطة على خطي بعبدا- السراي أن "ما يحصل لا ينم عن خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة في مقاربة ملف سلاح الحزب، ففي نهاية المطاف هما كانا ولا يزالان داعمان أساسيان لقرار الحكومة بحصرية السلاح وهو ما ينسجم تماما مع خطاب القسم والبيان الوزاري" لافتة في حديث لـ "الديار" الى أن لكل منهما أسلوبه ورؤيته للمضي قدما في هذا الملف، كما أنهما يدركان خطورة استمرار الدوران في حلقة مفرغة في هذا الملف، بخاصة في ظل الاجواء الدولية التي تؤكد أن اسرائيل ستشن جولة حرب جديدة على
لبنان
في حال عدم اتخاذ خطوات جدية جديدة في هذا المجال وبالتحديد شمال الليطاني".
مواضيع ذات صلة
بدء مفاوضات بين حزب الله ودول عربية وغربية بشأن ملف السلاح
Lebanon 24
بدء مفاوضات بين حزب الله ودول عربية وغربية بشأن ملف السلاح
29/11/2025 08:02:26
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لا سلام في الشرق الأوسط بوجود سلاح حزب الله
Lebanon 24
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لا سلام في الشرق الأوسط بوجود سلاح حزب الله
29/11/2025 08:02:26
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ندعم إدارة الرئيس جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله وهو يقوم بعمل رائع
Lebanon 24
ترامب: ندعم إدارة الرئيس جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله وهو يقوم بعمل رائع
29/11/2025 08:02:26
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: "حزب الله" يتمسك بسلاحه ما لم تغادر إسرائيل
Lebanon 24
سلام: "حزب الله" يتمسك بسلاحه ما لم تغادر إسرائيل
29/11/2025 08:02:26
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عماد جوزيف عون
الرئيس عون
حزب الله
الجمهوري
رئيس عون
✨ الخلف
جمهورية
من بعد
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
Lebanon 24
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
01:00 | 2025-11-29
29/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك
Lebanon 24
حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك
00:38 | 2025-11-29
29/11/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هدا ما تريده إسرائيل لعدم المساس باتفاق الترسيم البحري
Lebanon 24
هدا ما تريده إسرائيل لعدم المساس باتفاق الترسيم البحري
23:12 | 2025-11-28
28/11/2025 11:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تتشدد حيال نزع السلاح
Lebanon 24
فرنسا تتشدد حيال نزع السلاح
23:08 | 2025-11-28
28/11/2025 11:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تعترض وتخلط أوراق الترسيم البحري
Lebanon 24
تركيا تعترض وتخلط أوراق الترسيم البحري
22:44 | 2025-11-28
28/11/2025 10:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-11-29
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
00:38 | 2025-11-29
حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك
23:12 | 2025-11-28
هدا ما تريده إسرائيل لعدم المساس باتفاق الترسيم البحري
23:08 | 2025-11-28
فرنسا تتشدد حيال نزع السلاح
22:44 | 2025-11-28
تركيا تعترض وتخلط أوراق الترسيم البحري
22:35 | 2025-11-28
أي مسار للبنان؟
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 08:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24