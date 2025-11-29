Advertisement

لبنان

العلامة فضل الله واصل زيارته للعراق

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1448455-639000108813137046.jpg
Doc-P-1448455-639000108813137046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل العلامة السيد علي فضل الله زيارته للعراق حيث رعى اللقاء التأسيسي لفريق ارتقاء للتطوّع التابع للمركز الإسلامي الثقافي في النجف، وذلك بحضور حشد من المتطوّعين، إضافة إلى عدد من الأساتذة والمثقفين والمهتمين.
Advertisement

استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير المركز الإسلامي الثقافي في النجف الدكتور حيدر السعبري، الذي عرض طبيعة عمل فريق ارتقاء التطوعي وأهدافه.

ثم تحدث العلّامة فضل الله، مثنيًا على "الجهود التي يبذلها الفريق في خدمة المجتمع والارتقاء بوعيه وتحصينه على مختلف المستويات"، مؤكدا ما تمثله قيمة خدمة الإنسان بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والطائفية والمذهبية.

ولفت إلى "أهمية العمل التطوعي في تعزيز الوعي، ومواجهة الجهل والتخلّف، ومحاربة الأمّية، والمساهمة في نشر التفكير السليم، إضافة إلى خدمة الفقراء ومساعدة الطلاب"، داعيا إلى "زيادة الندوات الصحية والتربوية وبرامج التنمية البشرية وغيرها"، ومشيرًا إلى "الروحية الإنسانية العالية التي تميّز هذا اللقاء".

كما دعا الفريق إلى أن "يكون عمله رسالة إنسانية تشكل جسرًا للتواصل والتلاقي بين جميع أبناء هذا البلد، على قاعدة الوحدة الإنسانية التي تقدّر كل مكوّناته"، قائلاً "إننا نثق بالشعب العراقي وما يمتلكه من إمكانات وطاقات وقدرات".

وختم فضل الله مؤكدا أن "المرحلة الراهنة تُعدّ من أصعب المراحل التي تمرّ بها المنطقة، ما يتطلب من الجميع التكاتف والتلاحم، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الانقسام والشرذمة، وتجميع كل عناصر القوة حتى نكون قادرين على مواجهة جميع التحديات والضغوط".
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله أدان المجزرة الإسرائيلية في عين الحلوة
lebanon 24
29/11/2025 15:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
lebanon 24
29/11/2025 15:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من العلامة فضل الله.. ماذا قال؟
lebanon 24
29/11/2025 15:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله دعا "من يتولون أمور البلد" إلى تأمين الاستحقاق النيابي في وقته
lebanon 24
29/11/2025 15:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24

علي فضل الله

هذا البلد

فضل الله

الإسلام

العراقي

سيد علي

التربوي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2025-11-29
08:06 | 2025-11-29
08:00 | 2025-11-29
07:53 | 2025-11-29
07:43 | 2025-11-29
07:32 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24