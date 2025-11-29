24
لبنان
العلامة فضل الله واصل زيارته للعراق
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:00
photos
0
يواصل العلامة السيد
علي فضل الله
زيارته للعراق حيث رعى اللقاء التأسيسي لفريق ارتقاء للتطوّع التابع للمركز الإسلامي الثقافي في النجف، وذلك بحضور حشد من المتطوّعين، إضافة إلى عدد من الأساتذة والمثقفين والمهتمين.
استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير المركز الإسلامي الثقافي في النجف الدكتور حيدر السعبري، الذي عرض طبيعة عمل فريق ارتقاء التطوعي وأهدافه.
ثم تحدث العلّامة
فضل الله
، مثنيًا على "الجهود التي يبذلها الفريق في خدمة المجتمع والارتقاء بوعيه وتحصينه على مختلف المستويات"، مؤكدا ما تمثله قيمة خدمة الإنسان بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والطائفية والمذهبية.
ولفت إلى "أهمية العمل التطوعي في تعزيز الوعي، ومواجهة الجهل والتخلّف، ومحاربة الأمّية، والمساهمة في نشر التفكير السليم، إضافة إلى خدمة الفقراء ومساعدة الطلاب"، داعيا إلى "زيادة الندوات الصحية والتربوية وبرامج التنمية البشرية وغيرها"، ومشيرًا إلى "الروحية الإنسانية العالية التي تميّز هذا اللقاء".
كما دعا الفريق إلى أن "يكون عمله رسالة إنسانية تشكل جسرًا للتواصل والتلاقي بين جميع أبناء
هذا البلد
، على قاعدة الوحدة الإنسانية التي تقدّر كل مكوّناته"، قائلاً "إننا نثق بالشعب
العراقي
وما يمتلكه من إمكانات وطاقات وقدرات".
وختم فضل الله مؤكدا أن "المرحلة الراهنة تُعدّ من أصعب المراحل التي تمرّ بها المنطقة، ما يتطلب من الجميع التكاتف والتلاحم، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الانقسام والشرذمة، وتجميع كل عناصر القوة حتى نكون قادرين على مواجهة جميع التحديات والضغوط".
