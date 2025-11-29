Advertisement

لبنان

بالصور... العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة الزلوطية

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:20
Doc-P-1448579-639000337966400738.jpg
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على صاروخ إسرائيليّ غير منفجر، في بلدة الزلوطية في جنوب لبنان.
في مارون الراس.. العثور على صاروخ غير منفجر
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيناب - عاليه
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا ما بين الساعة 14.30 والساعة 15.00
جنوب لبنان

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
