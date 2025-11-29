ضناوي زار رئيس الحكومة واستعرض معه "خطة المئة يوم"

Advertisement

زار رئيس الخاصة في ، على رأس وفد ضم أعضاء : هانيا الشهال، ديما خليل حسين، يوسف ، ميشال كبة، وإبراهيم توما، رئيس الحكومة في السرايا الحكومية، وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها ضناوي "خطة المئة يوم" التي أعدّها فور تسلّمه مهامه، بهدف تفعيل دور المنطقة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.كما عرض التحديات التي تواجه المنطقة، مشدداً على أهمية التعاون مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية "لتأمين الدعم المطلوب، بما يضمن تجاوز العقبات والانطلاق في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في طرابلس والشمال".