لبنان

ضناوي زار رئيس الحكومة واستعرض معه "خطة المئة يوم"

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:52
زار رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي، على رأس وفد ضم أعضاء الهيئة العامة: هانيا الشهال، ديما خليل حسين، يوسف معوض، ميشال كبة، عبد المجيد الرافعي وإبراهيم توما، رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها ضناوي "خطة المئة يوم" التي أعدّها المجلس الجديد فور تسلّمه مهامه، بهدف تفعيل دور المنطقة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
كما عرض التحديات التي تواجه المنطقة، مشدداً على أهمية التعاون مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية "لتأمين الدعم المطلوب، بما يضمن تجاوز العقبات والانطلاق في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في طرابلس والشمال".

 
