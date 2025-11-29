"كشافة الإمام المهدي" أعلنت استكمال استعداداتها لاستقبال البابا

أعلنت " الإمام " استكمال استعداداتها لاستقبال البابا على بولفار الشهيد في .

وقالت الجمعية في بيانٍ لها: "منذ أيام، انطلق التحضير في بيروت، حيث عمل الكشفيون على تجهيز نقاط الاستقبال، توزيع المهام، إعداد المراسم الكشفية، وتدريب الفرق الموسيقية وحَمَلة الأعلام وأعلام . كذلك، فقد تم تنظيم حملات تنظيف على امتداد البولفار، وتحضير لوحات ترحيبية وأشغال فنية من صنع الكشفيين تعكس قيم المحبة واحترام الأديان، إلى جانب تجهيز ساحات الانتظام والتجمع لضمان مشاركة آلاف العناصر بروح الانضباط والفرح الكشفي".