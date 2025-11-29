Advertisement

لبنان

"كشافة الإمام المهدي" أعلنت استكمال استعداداتها لاستقبال البابا

Lebanon 24
29-11-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1448602-639000383997131038.jpg
Doc-P-1448602-639000383997131038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "جمعية كشافة الإمام المهدي" استكمال استعداداتها لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر على بولفار الشهيد عماد مغنية في بيروت.
Advertisement
 
 
وقالت الجمعية في بيانٍ لها: "منذ أيام، انطلق التحضير في بيروت، حيث عمل القادة الكشفيون على تجهيز نقاط الاستقبال، توزيع المهام، إعداد المراسم الكشفية، وتدريب الفرق الموسيقية وحَمَلة الأعلام اللبنانية وأعلام الفاتيكان. كذلك، فقد تم تنظيم حملات تنظيف على امتداد البولفار، وتحضير لوحات ترحيبية وأشغال فنية من صنع الكشفيين تعكس قيم المحبة واحترام الأديان، إلى جانب تجهيز ساحات الانتظام والتجمع لضمان مشاركة آلاف العناصر بروح الانضباط والفرح الكشفي".
 
 
أضافت الجمعية في بيانها: "إن مشاركة كشافة الإمام المهدي عليه السلام في هذا الحدث الكبير في لبنان تنطلق من رسالتها ومفهومها للأخوة والعيش المشترك وخطوة تربوية تحمل بصمة كشفية عنوانها السلام والمحبة وخدمة المجتمع".

 
مواضيع ذات صلة
بلدية عنايا: استكمال التحضيرات لاستقبال البابا في الأول من كانون الأول
lebanon 24
30/11/2025 10:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"كشافة لبنان المستقبل" تحتفل بالذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري
lebanon 24
30/11/2025 10:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الديمقراطي اللبناني" يعلن استكمال التعيينات الحزبية
lebanon 24
30/11/2025 10:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار": ندعو المناصرين الى أوسع مشاركة في استقبال البابا
lebanon 24
30/11/2025 10:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية كشافة

عماد مغنية

الرابع عشر

الفاتيكان

اللبنانية

مهدي علي

بيروت

المهدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
02:17 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24